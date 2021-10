Κόσμος

Μακελειό σε τέμενος του Αφγανιστάν: Το “Ισλαμικό Κράτος” ανέλαβε την ευθύνη

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό τέμενο της Κανταχάρ.

Η τζιχαντιστική οργάνωση “Ισλαμικό Κράτος” ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που διέπραξαν δύο βομβιστές-καμικάζι, εν μέσω της προσευχής της Παρασκευής, σε σιιτικό τέμενος της Κανταχάρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 41 πιστούς και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, με ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το “πρακτορείο ειδήσεων” Amaq, όργανο προπαγάνδας του.

Κατά την ανακοίνωση, δύο μαχητές του ISIS πυροβόλησαν και σκότωσαν τους φρουρούς του τεμένους, εισέβαλαν στον χώρο λατρείας και πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία είχαν ζωστεί εν μέσω δύο ομάδων πιστών, η μία από τις οποίες αριθμούσε κάπου 300 ανθρώπους.

Η επίθεση διαπράχθηκε στο “λίκνο” του ισλαμιστικού κινήματος των Ταλιμπάν, που ανακατέλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν την 15η Αυγούστου.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή που διαπράττεται επίθεση σε τέμενος στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της προσευχής, με δεκάδες νεκρούς.

