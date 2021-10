Κόσμος

Βρετανία - Δολοφονία βουλευτή: Μουσουλμάνοι εξτρεμιστές στο “μικροσκόπιο” των Αρχών

Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον φόνο του βουλευτή Ντέιβιντ Άμες.

Η επίθεση με μαχαίρι στο Έσεξ η οποία στοίχισε την Παρασκευή τη ζωή του βουλευτή των Συντηρητικών, Ντέιβιντ Άμες, αντιμετωπίζεται πλέον ως τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε η βρετανική Αστυνομία το Σάββατο.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το κίνητρο δυνητικά συνδέεται με τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό», αναφέρει δελτίο Τύπου της Αστυνομίας που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για τη δολοφονία του 69χρονου πολιτικού, σε εκκλησία των Μεθοδιστών, συνελήφθη ένας 25χρονος. Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Τις τελευταίες δεκαετίες διαπράχθηκαν πολλές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στη Βρετανία.

