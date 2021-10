Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: πάνω από 5000 κρούσματα ημερησίως, αν….

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως και ο Χαράλαμπος Γώγος, τόνισε την ανάγκη για περισσότερα τεστ. Πότε αναμένεται νέα έξαρση της πανδημίας. Οι φόβοι για τους κλειστούς χώρους και τους ανεμβολίστους.

«Πιέζεται σημαντικά το Σύστημα Υγείας, περιοχές της βόρειας Ελλάδας βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Παθολογίας, τονίζοντας ότι είναι αρνητικός παράγοντας για την εξέλιξη και την διασπορά του κορονοϊού η στασιμότητα που παρατηρείται στους εμβολιασμούς των πολιτών.

Όπως επεσήμανε, «πρέπει να εμβολιαστούν και άλλοι πολίτες για να φτάσουμε στο επίπεδο της ανοσίας που επιθυμούμε».

Ο Χαράλαμπος Γώγος τόνισε ότι «οι νεότερες ηλικίες είναι εκείνες που είναι λιγότερο εμβολιασμένες, ωστόσο ανησυχητικό είναι και το ποσοστό 25% των ατόμων άνω των 65 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι εκείνοι οι οποίοι νοσούν, νοσηλεύονται και διασωληνώνονται, πιέζοντας και το σύστημα υγείας», λέγοντας ότι οι ασθενείς με κορονοϊό πιέζουν αρνητικά το Σύστημα Υγείας σε ότι αφορά και την αντιμετώπιση των ασθενών με άλλες παθήσεις.

Ερωτηθείς για τις παρελάσεις, ο κ. Γώγος είπε ότι «αν γίνουν με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και με μάσκες, δεν αναμένεται έξαρση των κρουσμάτων. Ο προβληματισμός αφορά τώρα τους κλειστούς χώρους, που δεν γίνεται έλεγχος», καθώς η μη τήρηση εκεί των μέτρων, μπορεί να φέρει μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων.

Σαρηγιάννης: πάνω από 5.000 κρούσματα την ημέρα, αν…

Από την πλευρά του, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας είπε πως «όσο προχωρούμε, χωρίς να αυξάνονται τα επίπεδα εμβολιασμού, βαδίζουμε ήπια, αλλά σταθερά, προς μια σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, που θα φανεί από τις αρχές Νοέμβρη, με κορύφωση την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου».

Σημείωσε ότι «ο αριθμός των κρουσμάτων που θα έχουμε εξαρτάται και από τον αριθμό των τεστ που γίνονται, τα οποία έχουν μειωθεί κατά 100.000 την ημέρα τις τελευταίες εβδομάδες. Ο αυξημένος αριθμός των τεστ είναι σημαντικός για τον περιορισμό της διασποράς».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σαρηγιάννης, «αν δεν αυξήσουμε τον ρυθμό εμβολιασμού και τον αριθμό των τεστ και δεν πάρουμε άλλα μέτρα, με τις ελευθερίες που έχουμε, μπορεί να έχουμε έναν διπλασιασμό των κρουσμάτων που έχουμε σήμερα, μπορεί και τα ημερήσια κρούσματα να ξεπεράσουν τα 5.000».

Ειδήσεις σήμερα:

“Μπάλλος” - Ζερεφός: Την Πέμπτη έβρεξε όσο το 1/3 της χρονιάς

“Κοκομπλόκο” σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ακαδημαϊκές Ταυτότητες σε ψηφιακή μορφή - πώς θα εκδίδονται