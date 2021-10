Πολιτική

“Μπάλλος” - Περιφέρεια Αττικής: Ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ που η Αττική ως τώρα άντεξε

Αιχμηρή απάντηση στις κατηγορίες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση της κακοκαιρίας.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, απαντώντας στις κατηγορίες που εκτόξευσαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της, αναφορικά με τη διαχείριση της κακοκαιρίας “Μπάλλος”.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής, «Ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ που η Αττική ως τώρα άντεξε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Είναι προφανές ότι η αλήθεια ενοχλεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τους θυμίζουμε τις μεγάλες ευθύνες και τις ανθρωποκτόνες παραλείψεις της πολιτικής τους.

Αυτό αποδεικνύει η απάντηση τους, στην απάντηση που έδωσε η Περιφέρεια Αττικής στις αστήρικτες κατηγορίες που μας εξαπέλυσαν οι κ.κ. Ζαχαριάδης και Χατζηγιαννάκης. Μιλούν για τυμβωρυχία αυτοί που έσπευσαν να κάνουν φθηνή αντιπολίτευση στηριζόμενοι στον φουσκωμένο από τα νερά της πρωτοφανούς σε ένταση και όγκο καταιγίδας Κηφισό.

Δεν τους βγήκε το στόρι, στη βάρδια μας δεν υπήρξε νεκρός, η Αττική άντεξε και τώρα τους ενοχλεί, που απαντάμε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας.

Τι να κάνουμε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν έχουμε ούτε βοσκοτόπια να βάλουμε ενέχυρο για να αποκτήσουμε τηλεοπτική άδεια, ούτε κρυφούς χορηγούς για να στήνουμε ντοκουμέντα.

Δύναμη μας είναι η αλήθεια, το έργο μας και η στήριξη της πλειοψηφίας των πολιτών της Αττικής.»

Οι Τομεάρχες Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης και Μίλτος Χατζηγιαννάκης, εξαπέλυσαν επίθεση στον Περιφερειάρχη Αττικής, καταλογίζοντάς του ότι «ο κ. Πατούλης επιρρίπτει τις ευθύνες της Περιφέρειας στους δήμους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη γραφειοκρατία, αντιγράφοντας το πετυχημένο επικοινωνιακό μοντέλο Μητσοτάκη, ότι πάντα και για όλα φταίει κάποιος άλλος».

Πρόσφατο παράδειγμα της ρητορικής του περιφερειάρχη Αττικής, προσθέτουν στην ανακοίνωσή τους, αποτελεί η μετάθεση ευθυνών για τις καθυστερήσεις στο αντιπλημμυρικό κανάλι του Φαληρικού. στην πτώχευση του αναδόχου. «Η αυτοαναφορικότητα και ο αυτοθαυμασμός του κ. Πατούλη περισσεύουν όταν σφετερίζεται τις επιτυχίες και την ολοκλήρωση των έργων από άλλους στην αυτοδιοίκηση, αλλά αποποιείται των ευθυνών του όταν υπάρχουν ολιγωρίες και καταστροφικά, περιβαλλοντικά και μη, φαινόμενα. Προτείνουμε στο γραφείο Τύπου του Περιφερειάρχη Αττικής να μην τον εκθέτει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της πλήρους απουσίας του “επιτελικού” συντονισμού, η χώρα έχει μεταμορφωθεί σε μπάχαλο, τόσο με την κακοκαιρία “Μπάλος” και “Ιανός”, όσο και με τους καύσωνες».

Κλείνοντας, οι τομεάρχες της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν: «Είναι εμφανές ότι οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη τα προηγούμενα χρόνια, οδηγούν σε παράλυση κάθε φορά που έχουμε ένα, ακραίο ή μη ακραίο, καιρικό φαινόμενο. Ας αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Όσον αφορά την ουσία, έχει κάτι να απαντήσει η Περιφέρεια Αττικής για το σήμερα;».

