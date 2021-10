Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Θα συναντηθούμε όλοι με τον ιό

Τι είπε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου για την πορεία της πανδημίας και τους ανεμβολίαστους.

Η πορεία της πανδημίας είναι αντιστρόφως ανάλογη της πορείας των εμβολιασμών, τόνισε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Επεσήμανε πως καταγράφεται μία σταθεροποιητική τάση στον αριθμό των νέων κρουσμάτων, ωστόσο αυτή η τάση συνοδεύεται από έναν υψηλό αριθμό θανάτων.

Εξέφρασε την πικρία του για το ότι υπάρχουν ακόμη ορισμένοι που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

«Θα συναντηθούμε όλοι με τον ιό» και «ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει την άμυνα του», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως «οι ανεμβολίαστοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου».

«Φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Δεν νομίζω ότι θα δούμε δραματική αύξηση των κρουσμάτων», εκτίμησε. «Είναι κρίμα, όμως, να χάνουμε 30 ανθρώπους την ημέρα», είπε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

