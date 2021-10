Κοινωνία

Βιασμός ανηλίκων: φυλάκιση 53 ετών για κακοποίηση πέντε παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ακούστηκαν στην διάρκεια της δίκης για έρωτικά όργια, με συμμετοχή και ηλικιωμένων, αλλά και για σεξουαλική κακοποίηση ενός σκύλου. Τα θύματα ήταν τα παιδιά της συντρόφου του δράστη και ακόμη ένα ανήλικο.

Στη δεύτερη δίκη που διεξήχθη στο ΜΟΔ, δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για βιασμό, γενετήσιες πράξεις, μαστροπεία και άλλα αδικήματα, κατά περίπτωση. Τα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας 8-11 χρονών.

Μετά την αναίρεση αθωωτικής απόφασης από τον Άρειο Πάγο, δύο Αλβανοί καταδικάστηκαν για μια αδιανόητη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που πραγματοποιήθηκε στην Ημαθία. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης και τη δεύτερη φορά κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό και άλλα κακουργήματα.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Στο εδώλιο κάθισε μόνο ο ένας από τους δύο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη ξανά ενώ ο άλλος απουσίαζε και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Όπως έγινε γνωστό έχει μεταναστεύσει στη Γερμανία. Το δικαστήριο επέβαλε 12ετή κάθειρξη στον πρώτο, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και συνολική κάθειρξη 53 ετών στον δεύτερο, χωρίς ελαφρυντικά. Η εκτιτέα ποινή ανέρχεται σε 20 έτη.

Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές 2.500 ευρώ και 13.500 ευρώ, αντίστοιχα ενώ άσκησαν έφεση για να δικαστούν σε Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Ο ένας επέστρεψε στη φυλακή ενώ ο δεύτερος κατέστη φυγόποινος και αναζητείται.

Οι δύο Αλβανοί αρχικά συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν, το 2018, αλλά αποφυλακίστηκαν ένα χρόνο αργότερα όταν αθωώθηκαν, λόγω αμφιβολιών, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Εισαγγελέας όμως άσκησε αναίρεση που έγινε δεκτή από το Ε’ Ποινικό Τμήμα Άρειου Πάγου. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν να ξαναδικαστούν στο ίδιο δικαστήριο με άλλη σύνθεση δικαστών και ενόρκων, όπως έγραψε το GRTimes. Τη δεύτερη φορά κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι και καταδικάστηκαν για σειρά αδικημάτων.

Ο ένας από τους δύο, ηλικίας 25 χρονών (σήμερα), είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη χωρισμένη μητέρα τεσσάρων ανήλικων παιδιών, σε χωριό του νομού Ημαθίας. Αυτός φέρεται πως υπέβαλε τα παιδιά της συντρόφου του κι έναν ακόμη ανήλικο, ηλικίας από 8 έως 11 χρονών, σε σεξουαλικά όργια, με τη συνδρομή του 27χρονου συγκατηγορούμενου συμπατριώτη του κι ενός υπερήλικα Έλληνα ο οποίος απεβίωσε, σε ηλικία 83 χρονών, το 2018, πριν διεξαχθεί η πρώτη δίκη.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βέροιας αναγράφονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για περιστατικά που είναι δύσκολο να τα χωρέσει ανθρώπινος νους. Με λίγα λόγια, οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι βίαζαν τα παιδιά, τα αποπλανούσαν και ασελγούσαν σε αυτά. Ειδικά, ο πρώην σύντροφος της μητέρας ο οποίος φέρεται ότι τα εξωθούσε στην πορνεία και τα υποχρέωνε να βιντεοσκοπούν τις ερωτικές περιπτύξεις ενώ ο ίδιος φέρεται ότι, μπροστά τους, κακοποίησε σεξουαλικά κι έναν σκύλο!

Ειδήσεις σήμερα:

Βαρουφάκης: ΗΠΑ και Γαλλία δεν θα κουνήσουν ούτε “δαχτυλάκι” για την Ελλάδα

ΕΜΠ: “για το ”αυθαίρετο” των φοιτητών η Πολεοδομία θα έβαζε και πρόστιμο"

“Μπάλλος” - Ζερεφός: Την Πέμπτη έβρεξε όσο το 1/3 της χρονιάς