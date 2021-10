Κοινωνία

“Μπάλλος” - Νέα Φιλαδέλφεια: τι λένε οι μαθητές για την “γέφυρα” με τα θρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ΑΝΤ1 μίλησαν οι “πρωταγωνιστές” του βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου. Τι λένε για τον πανικό που βίωσαν λόγω του νερού και τα μαθήματα στο κοντέινερ.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησαν το Σάββατο μαθητές του σχολείου στην Νέα Φιλαδέλφεια, που έκαναν «γέφυρα» με θρανία για να μπορέσουν να βγουν από σχολείο συμμαθητές τους, καθώς στο προαύλιο υπήρχε μεγάλη σώρευση όμβριων υδάτων από την κακοκαιρία «Μπάλλος».

Το βίντεο με τα παιδιά πάνω στα θρανία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με αρκετούς να κάνουν λόγο για «στημένα σκηνικά».

Ο Μάνος Αρίζος, Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου, ο οποίος χτύπησε και το χέρι του, στην προσπάθεια του να κρατήσει ανοιχτή μια πόρτα, που πίεζαν μεγάλοι όγκοι νερού, ώστε να μπορέσουν να φύγουν από το σχολείο οι συμμαθητές του, περιέγραψε όσα συνέβησαν εκείνο το πρωί.

Όπως είπε, «είμασταν πάνω στο σχολείο, αρχίσαμε να ακούμε φωνές, κατεβήκαμε κάτω και ειδαμε την στάθμη του νερού στους 40 πόντους», συμπληρώνοντας ότι «τα παιδιά στις κάτω τάξεις είχαν εγκλωβιστεί και έπρεπε να βρούμε τρόπους να βγουν».

Παρτε και βίντεο.

Συγκλονιστικές εικόνες από σχολείο στη Νεα Φιλαδέλφεια

Να μιλήσουμε για αξιολόγηση κυρία #Κεραμεως;

Κύριε #Πατουλη που κρύβεστε;

Αι να μου χαθείτε

#κακοκαιρια #Μπαλλος #μπαλος pic.twitter.com/9nYpvXdnJz — Marka2 (@Marka2_) October 14, 2021

Τόνισε ό,τι «ήταν σε ένα κοντέινερ 22 άτομα και πολλά παιδιά είχαν πανικοβληθεί λόγω του νερού και είχαν αρχίσει να παθαίνουν πανικό», με τους γονείς να επιβεβαιώνουν ότι πολλά παιδιά υπέστησαν κρίσεις πανικού.

Άλλος μαθητής είπε ότι «αυτό έχει ξαναγίνει στο σχολείο, όταν εμείς είμαστε σε πιο μικρές τάξεις. Είναι πρόβλημα κτηριακό».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του απερχόμενου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τόνισε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ότι «δεν υπάρχει μελέτη για να γίνει ανέγερση και αποκατάσταση των σχολικών αιθουσών. Δεν υπάρχει χώρος για να πάνε αλλού τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Ήδη μέσα στο σχολείο υπάρχουν διάδρομοι που έχουν μεταμορφωθεί σε αίθουσες».

Όπως ειπώθηκε, τα παιδιά θα γυρίσουν για μάθημα στο κοντέινερ, με τα θρανία που έκαναν «γέφυρα» για να μην κινδυνεύσει κάποιο από τα νερά.

Κι όλα αυτά, όπως είπαν οι γονείς «σε απόσταση 50 μέτρων από το μελλοντικό στολίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ».

Ειδήσεις σήμερα:

“Μπάλλος” - Ζερεφός: Την Πέμπτη έβρεξε όσο το 1/3 της χρονιάς

Βαρουφάκης: ΗΠΑ και Γαλλία δεν θα κουνήσουν ούτε “δαχτυλάκι” για την Ελλάδα

ΕΜΠ: “για το ”αυθαίρετο” των φοιτητών η Πολεοδομία θα έβαζε και πρόστιμο"