Παράξενα

“Μπάλλος” - Λαγκαδάς: Ηλικιωμένος ανέβηκε στην οροφή αυτοκινήτου για να σωθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία σε Ζαγκλιβέρι και Λαγκαδίκια.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στον Λαγκαδά η κακοκαιρία “Μπάλλος”.

Στο Ζαγκλιβέρι υπερχείλισε το ρέμα που διασχίζει το χωριό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες σπίτια και καταστήματα.

Ένας 74χρονος ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου για να σωθεί και κατόπιν στον μαντρότοιχο ενός σπιτιού.

Ένα σπίτι γκρεμίστηκε από την ορμή του νερού, ενώ τέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν από τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα υπήρξαν και στον Λαγκαδά, ενώ έξω από τα Λαγκαδίκια υπερχείλισε χείμαρρος και “κατάπιε” μια ιρλανδική διάβαση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Λαγκαδίκια - Σχολάρι. Ένας οδηγός φορτηγού επιχείρησε να διασχίσει τη γέφυρα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Πηγή: lagadas.net

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε συναγερμό

Δένδιας στο Associated Press: Η δέσμευση των ΗΠΑ και το “όραμα” της Τουρκίας (βίντεο)

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Θα συναντηθούμε όλοι με τον ιό