Πολιτική

“Μπάλλος” - Τριαντόπουλος: Επιτυχή τα προληπτικά μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ για όσα έγινα πριν ενσκήψει η κακοκαιρία στις πυρόπληκτες περιοχές, την αντιπλημμυρική θωράκιση τους και τα έργα.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Τριαντόπουλος, για την Εύβοια και την κακοκαιρία που ενέσκηψε, λίγες εβδομάδες μετά από τις καταστροφικές φωτιές.

Όπως σημείωσε γίνεται αγώνας δρόμου για την αντιπλημμυρική θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αυτήν την στιγμή, εργάζονται περισσότεροι από 700 δασεργάτες και στα δύο βουνά της Εύβοιας», καθώς και ότι «υπάρχουν ταχείες διαδικασίες για τα μέτρα που πρέπει».

«Τα έργα γίνονται πολύ πιο γρήγορα από ότι στο παρελθόν. Ξεκινούσαν μετά από 1,5 χρόνο και τώρα ξεκίνησαν μετά από 1-1,5 μήνα και κινούνται με εντατικούς ρυθμούς», ανέφερε ο κ. Τριαντόπολος.

Σε ότι αφορά την κακοκαιρία «Μπάλλος», ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ σημείωσε «προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα συντονιστικά κέντρα, υπήρξε μεγάλη διασπορά των δυνάμεων. Στην Εύβοια υπήρχαν, προληπτικά και για να υπάρχει άμεση αντίδραση όπου χρειαστεί, 50 «σταθμοί» της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Υπήρξαν προληπτικές μετακινήσεις κατοίκων, ενεργοποιήθηκε το 112, δράσαμε προληπτικά».

«Το πλαίσιο για τις αποζημιώσεις είναι το ίδιο για τις φυσικές καταστροφές, αν και αυτήν την φορά οι μεγάλες καταστροφές έγιναν σε υποδομές. Θα υπάρξει όπου χρειάζεται έκτακτη χρηματοδότηση στους ΟΤΑ για να αντιμετωπιστούν. Θα υπάρξουν βοηθήματα και για όσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πληγεί, μέσω της καταγραφής των ζημιών από τους Δήμους», ανέφερε ο κ. Τριαντόπουλος, αναφορικά με τις αποζημιώσεις σε πλημμυροπαθείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας στο Associated Press: Η δέσμευση των ΗΠΑ και το “όραμα” της Τουρκίας (βίντεο)

Φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε συναγερμό

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Θα συναντηθούμε όλοι με τον ιό