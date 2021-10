Κοινωνία

ΕΛΑΣ - Αθήνα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Ποιες ώρες και σε ποια σημεία θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης.

Λόγω διεξαγωγής του «1ου Ημιμαραθωνίου WEST RUN», την Κυριακή 17.10.2021, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως εξής:

Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

Λ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Λιοσίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Δημοκρατίας και Φυλής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Από ώρα 06:00΄ θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος της έμπροσθεν την Πλ. Αναργύρων, ρεύμα κυκλοφορίας από Λιοσίων προς Αγ. Αναργύρους.

Λ. Φυλής, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Έκτορος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Φυλής, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Έκτορος και της Θηβών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ζεφύρι.

Λ. Φυλής, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Θηβών και της οδού Παναγίας Γρηγορούσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σπύρου Θεολόγου (Θεοτόκου), στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Φυλής και της οδού Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μπίμπιζα, στο τμήμα της μεταξύ της πλατείας Ιλίου και της Λ. Φυλής.

Λ. Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αυλώνος και Υψηλάντου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Κωνσταντινουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρκαδίας και Κλεισούρας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί.

Τριπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σολωμού και Αγ. Αναργύρων.

Πλατεία Ιλίου, προς την οδό Ιλίου.

Πλατεία Αγίων Αναργύρων.

Υψηλάντου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Κατσώνη και Πίνδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Αναργύρων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεταλά και της Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ευβοίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λ. Κατσώνη και της Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τσούντα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κ. Παλαμά και Λ. Κατσώνη.

Βρυούλων, στο τμήμα της από την έξοδο από το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά της ΝΕΟΑΛ έως την οδό Λ. Κατσώνη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Λ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Αναργύρων και Ευβοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Αναργύρων και Ευβοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας..

Αγ. Αναργύρων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λ. Κατσώνη και Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ευβοίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λ. Κατσώνη και της Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Αγ. Αναργύρων – Ν. Πλαστήρα.

Αγ. Αναργύρων – Σοφ. Βενιζέλου.

Αγ. Αναργύρων – Κεφαλληνίας.

Αγ. Αναργύρων – Επτανήσου & Π. Τσαλδάρη.

Αγ. Αναργύρων – Κωνσταντινουπόλεως.

Λ. Κατσώνη – Βρυούλων & Λευκωσίας.

Ευβοίας – Καλαμών.

Λ. Δημοκρατίας – Ιωαννίνων & Τσουκλίδη (Πάρκο Τρίτση).

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια :

Προς το Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων:

Από Αχαρνές – Καματερό:

Λ. Δημοκρατίας (προς Αγ. Αναργύρους) – αριστερά Κ. Παλαμά – δεξιά Λ. Κωνσταντινουπόλεως (προ γέφυρας ΟΣΕ) – συνέχεια Κοιμήσεως Θεοτόκου (όπισθεν Κοιμητηρίου)

Από Ν. Φιλαδέλφεια:

Λ. Δεκελείας – Πίνδου (προς Αχαρνές) – συνέχεια Λ. Φιλαδελφείας – αριστερά Κ. Παλαμά (μετά γέφυρας ΟΣΕ) - συνέχεια Κοιμήσεως Θεοτόκου (όπισθεν Κοιμητηρίου)

Από Αθήνα:

Αχαρνών (προς Ν. Φιλαδέλφεια) – Λ. Δεκελείας – αριστερά Πίνδου (προς Αχαρνές) – Λ. Φιλαδελφείας - αριστερά Κ. Παλαμά (μετά γέφυρας ΟΣΕ) - συνέχεια Κοιμήσεως Θεοτόκου (όπισθεν Κοιμητηρίου)

Από Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας):

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος προς Αχαρνών (προς Ν.Φιλαδέλφεια) - . Φιλαδελφείας - αριστερά Κ. Παλαμά (μετά γέφυρας ΟΣΕ) - συνέχεια Κοιμήσεως Θεοτόκου (όπισθεν Κοιμητηρίου)

Προς Πάρκο Τρίτση:

Από Αχαρνές – Καματερό:

Λ. Δημοκρατίας (προς Αγ. Αναργύρους) – αριστερά Κ. Παλαμά – δεξιά Λ. Κωνσταντινουπόλεως (προ γέφυρας ΟΣΕ) – δεξιά Ιωαννίνων – κάθετη διέλευση Λ. Δημοκρατίας – συνέχεια Τσουκλίδη – αριστερά Σινάνη – δεξιά Σπ. Μουστακλή – Κεντρική είσοδος Πάρκου Τρίτση

Από Αθήνα:

Αχαρνών (προς Ν. Φιλαδέλφεια) – Λ. Δεκελείας – αριστερά Πίνδου (προς Αχαρνές) – Λ. Φιλαδελφείας - αριστερά Κ. Παλαμά (μετά γέφυρας ΟΣΕ) - δεξιά Ιωαννίνων κάθετη διέλευση Λ. Δημοκρατίας – συνέχεια Τσουκλίδη – αριστερά Σινάνη – δεξιά Σπ. Μουστακλή – Κεντρική είσοδος Πάρκου Τρίτση

Από Ν. Φιλαδέλφεια:

Λ. Δεκελείας – Πίνδου (προς Αχαρνές) – συνέχεια Λ. Φιλαδελφείας – αριστερά Κ. Παλαμά (μετά γέφυρας ΟΣΕ) - δεξιά Ιωαννίνων – κάθετη διέλευση Λ. Δημοκρατίας συνέχεια Τσουκλίδη – αριστερά Σινάνη – δεξιά Σπ. Μουστακλή – Κεντρική είσοδος Πάρκου Τρίτση

Από Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας):

• Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος Ανδ. Παπανδρέου –Θηβών – Καπετάν Βέρα (κάθετη διέλευση) – είσοδος Πάρκο Τρίτση

• Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος Ανδ. Παπανδρέου –Θηβών – Θεσσαλονίκης – Καρπάθου (κάθετη διέλευση) – είσοδος Πάρκο Τρίτση

• Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος Περιστέρι – Κωνσταντινουπόλεως – Πλ. Μπουρναζίου – Κωνσταντινουπόλεως – Θηβών – Καπετάν Βέρα– είσοδος Πάρκο Τρίτση

• Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος Περιστέρι – Κωνσταντινουπόλεως – Πλ. Μπουρναζίου – Κωνσταντινουπόλεως – Θηβών - Θεσσαλονίκης – Καρπάθου (κάθετη διέλευση) – είσοδος Πάρκο Τρίτση

Προς Ίλιον - Πετρούπολη:

Από Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά):

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος προς Ίλιον – Ανδρ. Παπανδρέου – Θηβών

Από Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα):

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος προς Περιστέρι – Κωνσταντινουπόλεως – Πλ. Μπουρναζίου – Κωνσταντινουπόλεως – Λ. Καματερού

Προς Καματερό-Ζεφύρι-Αττική Οδός:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος προς Ίλιον – Ανδρ. Παπανδρέου – Θηβών – Θεσσαλονίκης – Ναυσικάς – Κωνσταντινουπόλεως – Λ. Καματερού

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας – έξοδος προς Περιστέρι – Κωνσταντινουπόλεως – Πλ. Μπουρναζίου – Κωνσταντινουπόλεως - Θηβών – Θεσσαλονίκης – Ναυσικάς – Κωνσταντινουπόλεως – Λ. Καματερού

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση τους από τις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

