Μάλγαρα: 4 κιλά ηρωίνη έκρυβε στα ρούχα της (εικόνες)

Συνελήφθη μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι σημαντικό στέλεχος κυκλώματος ναρκωτικών.

Στη σύλληψη σημαντικού στελέχους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ενός πολύ καλά οργανωμένου κυκλώματος κατοχής, μεταφοράς, απόκρυψης - αποθήκευσης και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών εντός της ελληνικής επικράτειας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 46χρονη Ελληνίδα, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, η 46χρονη εντοπίσθηκε την Παρασκευή στα διόδια Μαλγάρων να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό 40χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εσωτερικά του ρουχισμού της… 9 δέματα ηρωίνης συνολικού βάρους 4 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 46χρονη παρέλαβε την προαναφερόμενη ποσότητα ναρκωτικών από την Αθήνα, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της στη Θεσσαλονίκη.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

