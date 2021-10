Υγεία - Περιβάλλον

Τρίκαλα - κορονοϊός: θρήνος για 29χρονο

Ο δήμαρχος της πόλης έκανε μία φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση για το θάνατο του νεαρού.

Ένας 29χρονος έχασε την μάχη με τον κορονοϊό στα Τρίκαλα, με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος τον γνώριζε προσωπικά, να κάνει μία φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση.

Ο 29χρονος κατέληξε χθες το πρωί στη ΜΕΘ covid-19 του Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά από μάχη με τον κορονοϊό. Ο δήμαρχος Τρικκαίων έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση , εκφράζοντας τη θλίψη αλλά και το θυμό του για τον άδικο αυτό θάνατο.

Στην φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτησή του, ο δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου, απηύθυνε έκκληση σε όλους να αντιληφθούν την σπουδαιότητα του εμβολιασμού.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαστεργίου:

«Όχι και στα 29 ρε γαμώτο....

Ο Παύλος ήταν ο νεότερος υποψήφιος που είχα. Τότε μόλις 22 χρόνων.

Ο Παύλος ήταν ωραίος, δραστήριος, ευγενικός... Εξαιρετικό παιδί.

Ο Παύλος κόλλησε covid.

Ο Παύλος κηδεύεται σήμερα, σε λίγη ώρα, στα Τρίκαλα.

Να τελειώσουμε ίσως με τις μ@λακιες γύρω από την ανάγκη εμβολιασμού;»

