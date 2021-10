Πολιτική

Καλλιάνος: Στόχος εμπρηστικής επίθεσης το γραφείο του (εικόνες)

Τι αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για την επίθεση.

Άγνωστοι τοποθέτησαν τις πρώτες πρωινές ώρες αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Καλλιάνου, στην περιοχή του Αλίμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει:

«Εχθροί της Δημοκρατίας προσπάθησαν να κάψουν απόψε το πολιτικό μου γραφείο. Τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στην κυρία είσοδο με αποτέλεσμα να στραβώσουν τα σίδερα της πόρτας και να σπάσουν τα τζάμια. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε απόσταση 3 μέτρων από την πόρτα. Το συμβάν έγινε σήμερα περίπου στις 00.50.

Έχουν δώσει καταθέσεις οι γείτονες και εγώ αλλά για κακή τύχη των εχθρών της Δημοκρατίας υπάρχουν πολλές κάμερες στα γύρω μαγαζιά. Οι κάμερες θα μελετηθούν διεξοδικά από τα αρμόδια τμήματα της αστυνομίας με αποτέλεσμα αυτοί που θέλησαν να κάψουν το πολιτικό μου γραφείο να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη.

Ευχαριστώ θερμά την Ελληνική Αστυνομία και όλα τα αρμόδια τμήματα της, διότι αμέσως μετά το συμβάν έσπευσαν στο γραφείο μου ώστε να ξεκινήσει το γρηγορότερο η έρευνα τους.

Στη Δημοκρατία δεν χωράνε τέτοιες πρακτικές εκφοβισμού».

