Δένδιας - Μπλίνκεν: με “βαριά” ατζέντα η πρώτη συνάντηση

Τι ειπώθηκε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην πρώτη συνάντηση εργασίας του Υπ. Εξωτερικών με τον ομόλογο του των ΗΠΑ.

Διπλωματικές πηγές, σχετικά με την διμερή συνάντηση του Υπ. Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του Αμερικανού ομολόγου του Αντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο της υπογραφής της Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ, αναφέρουν ότι έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και ο διατλαντικός δεσμός, η ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και η βόρεια Αφρική, καθώς και τα δυτικά Βαλκάνια.

Όπως σημείώνεται χαρακτηριστικά:

"Η πρώτη συνάντηση εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομόλογό του Antony Blinken έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και διήρκεσε περισσότερο από όσο είχε αρχικά προβλεφθεί. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εκφράστηκε θετικά για τον ηγετικό, όπως τον χαρακτήρισε, ρόλο της Ελλάδας, ο οποίος βασίζεται σε κοινές αξίες με τις ΗΠΑ και ενισχύεται με άλλες χώρες που ασπάζονται τις αξίες αυτές (like minded countries). Αναφέρθηκε επίσης στην συνάντηση που είχε την προηγούμενη ημέρα με τους ΥΠΕΞ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με την ευκαιρία της επετείου συμπλήρωσης ενός έτους από τις συμφωνίες του Αβραάμ.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογράμμισε τις αξίες και αρχές που διέπουν διαχρονικά την Ελληνική εξωτερική πολιτική και τόνισε την ενίσχυση των σχέσεων με χώρες, και πέρα από την άμεση γειτονία της Ελλάδας, όπως την Ινδία και την Αυστραλία, οι οποίες, όπως και η Ελλάδα, είναι προσηλωμένες στην εφαρμογή και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στην ενδυνάμωση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), το οποίο θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε τετραμερές σχήμα συνεργασίας, και ενδεχομένως σε πολυμερές με την συμπερίληψη και άλλων κρατών της περιοχής όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος. Με αφορμή την υπογραφή της τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μίλησε για "ειδική σχέση" μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Παρατήρησε ότι η συμφωνία αυτή θα διευκολύνει την διεύρυνση και την εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Πρόσθεσε δε, με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία με τη Γαλλία, ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ ικανοποιημένες από το γεγονός ότι η Ελλάδα προμηθεύεται τον αμυντικό της εξοπλισμό εντός της "Νατοϊκής οικογένειας". Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τους ιδιαίτερα στενούς δεσμούς της Ελλάδας τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και εντός του ΝΑΤΟ.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία με την Γαλλία ενισχύει την Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, και παράλληλα ενισχύει τον διατλαντικό δεσμό μέσω ενός μιας περισσότερο ισορροπημένης κατανομής των βαρών. Τόνισε ότι η Ελλάδα σέβεται και εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το ύψος των αμυντικών δαπανών (πάνω από 2% του ΑΕΠ). Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, καθώς και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του ενδελεχώς για την τουρκική προκλητική συμπεριφορά, δείχνοντας του και σχετικούς χάρτες. Τόνισε την απειλή πολέμου που η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο όλο και συχνότερα (casus belli) καθώς και το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Ο κ. Δένδιας παρατήρησε ότι πέρα από το γεγονός ότι τα ανωτέρω παραβιάζουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της κ οινής λογικής. Υπό τις συνθήκες αυτές, τα περιθώρια συνεννόησης με την Τουρκία, και εφόσον η τελευταία δεν μεταβάλει την στάση της, παραμένουν πολύ περιορισμένα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, η οποία δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την επίλυση του Κυπριακού. Στη συνέχεια ενημέρωσε διεξοδικά για την ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, καθώς και τον σταθεροποιητικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα στα Δυτικά Βαλκάνια. Επί του σημείου αυτού, η Αμερικανική πλευρά εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση της για την προοπτική η χώρα μας να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο που θα τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την Νοτιο-Ανατολική, αλλά και την Κεντρική Ευρώπη".

