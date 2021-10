Κόσμος

Ινδονησία: Φονικός σεισμός στο Μπαλί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω του ο σιεσμός στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίσθηκαν σήμερα από σεισμό που έπληξε το τουριστικό νησί Μπαλί, ανακοίνωσε η υπηρεσία της Ινδονησίας που είναι αρμόδια για τη διαχείριση καταστροφών.

Ο σεισμός, μεγέθους 4,8 βαθμών, σημειώθηκε σε σχετικά μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης Μπαντζάρ Ουανασάρι. Οι σεισμοί με μικρό εστιακό βάθος προκαλούν εν γένει πιο σημαντικές ζημιές απ' ό,τι αυτοί που σημειώνονται σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατολίσθηση που προκάλεσε ο σεισμός και η οποία έθαψε το σπίτι τους στην περιφέρεια του Μπανγκλί. Ένας άλλος άνθρωπος σκοτώθηκε στο λιμάνι Καρανγκάσεμ, ανακοίνωσαν οι Αρχές. Ο απολογισμός των θυμάτων δεν αναμένεται να αυξηθεί, διευκρίνισαν.

«Η σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή για πέντε δευτερόλεπτα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Αμπντούλ Μουχάρι. «Οι άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους όταν η γη άρχισε να τρέμει».

Η Ινδονησία βρίσκεται τακτικά αντιμέτωπη με σεισμούς ή ηφαιστειακές εκρήξεις λόγω της θέσης της στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται οι τεκτονικές πλάκες.

Τον Ιανουάριο, περίπου 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών στο νησί Σουλαουέζι, ο οποίος κατέστρεψε πολλά κτίρια στην παραλιακή πόλη Μαμουτζού.

Ο σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών στις 26 Δεκεμβρίου 2004 στα ανοικτά των ακτών της Σουμάτρας είχε προκαλέσει ένα μεγάλο τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε 220.000 ανθρώπους σε όλη την περιοχή, από τους οποίους περίπου 170.000 είχαν σκοτωθεί μόνο στην Ινδονησία.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας - Μπλίνκεν: με “βαριά” ατζέντα η πρώτη συνάντηση

“Μπάλλος” - Νέα Φιλαδέλφεια: τι λένε οι μαθητές για την “γέφυρα” με τα θρανία

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος