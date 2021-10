Αθλητικά

Χάντμπολ: Ολυμπιακός - ΑΕΚ μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις

Οι δυο μεγάλοι μονομάχοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος.

Με ισοπαλία (18-18) ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική Handball Premier, με τις δύο ομάδες να παραμένουν αήττητες στο πρωτάθλημα.

Καθοριστικές οι επεμβάσεις του Μπουκοβίνα που -επίσης-στην τελευταία φάση του ματς, απέκρουσε σουτ του Δομπρή, επιτρέποντας στην ΑΕΚ να αποφύγει την ήττα.

Ήταν η πρώτη φορά που «ερυθρόλευκοι» και «Δικέφαλος» ήταν αντιμέτωποι μετά τις 21/09/2020, όταν αναμετρήθηκαν στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του περυσινού πρωταθλήματος (31-22 η ΑΕΚ).

