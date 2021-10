Κόσμος

Κύπρος - Αίγυπτος: Υπογράφηκε το μνημόνιο για ηλεκτρική διασύνδεση

Η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου αποτελεί μέρος του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου.

Το μνημόνιο συναντίληψης Κύπρου και Αιγύπτου για διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρισμού των δύο χωρών, υπέγραψαν σήμερα, Σάββατο 16 Οκτωβρίου, στη Λευκωσία, η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Νατάσα Πηλείδου και ο υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου δρ Μοχάμεντ Σάκερ Ελ Μαρκάμπι (Mohamed Shaker El - Markabi).

Σε κοινή τους δήλωση, οι δύο υπουργοί αναφέρουν πως η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί σημαντική συνιστώσα των συνεχιζόμενων ισχυρών σχέσεων Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και της μεταξύ τους στρατηγικής συνεργασίας, και επισημαίνουν πως η συμφωνία είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου ως προς τις συνέργειες που απαιτούνται για διευκόλυνση της ενσωμάτωσης επιπρόσθετων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μείγμα ηλεκτρισμού και πρωτογενούς ενέργειας της κάθε χώρας.

Όπως τονίζουν κα Πηλείδου και δρ Σάκερ Ελ Μαρκάμπι, αυτό που έχουν συμφωνήσει είναι η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου συνεργασίας, το οποίο θα επιτρέπει τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη και την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μεταξύ άλλων, σημειώνουν, «αυτή η συνεργασία θα αφορά σε διευκόλυνση της έγκαιρης χορήγησης αδειών και εγκρίσεων, τόσο για τη διεξαγωγή μελετών σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο όσο και για την υλοποίηση της διασύνδεσης, στις συζητήσεις και στον συντονισμό μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών και των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς των δύο χωρών, και στον συντονισμό σε σχέση με τα κατάλληλα μέτρα για διασφάλιση της ασφάλειας και της φυσικής προστασίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης». Για τον έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής του Μνημονίου θα πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ των υπουργών ή εκπροσώπων τους.

Η κα Πηλείδου, καλωσορίζοντας στην Κύπρο την αιγυπτιακή αποστολή, με επικεφαλής τον υπουργό Μοχάμεντ Σάκερ Ελ Μαρκάμπι, τόνισε πως το Μνημόνιο, πέραν της επιβεβαίωσης των ισχυρών δεσμών μεταξύ των πολιτών των δύο κρατών, σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις κοινές προσπάθειες των Κύπρου και Αιγύπτου για προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. «Κτίζοντας πάνω στη δουλειά που έγινε από τις κυβερνήσεις μας τα τελευταία χρόνια, ειδικά κατά τις τριμερείς συνόδους των ηγετών μας, το Μνημόνιο ενισχύει περαιτέρω τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Αιγύπτου, ως ενός επιπρόσθετου στοιχείου στη διαμόρφωση του αναδυόμενου ενεργειακού διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου» σημείωσε. Για την Κύπρο, προσέθεσε η υπουργός, «η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών μας για μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, ενώ τόσο για εμάς όσο και για την Αίγυπτο ενισχύει την ικανότητα εκπλήρωσης των δεσμεύσεών μας στη βάση της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή».

Σημειώνεται πως η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου αποτελεί μέρος του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου. Σχετικό τριμερές μνημόνιο θα υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα κατά την τριμερή συνάντηση Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

