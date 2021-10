Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: Ο Μανωλόπουλος στον πάγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το who is who του νέου προπονητή της Εθνικής μας που θα κάνει ντεμπούτο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία στις 25 Νοεμβρίου.

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος είναι ο προπονητής που επέλεξε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ για τον πάγκο της Εθνικής Ανδρών στα «παράθυρα» της FIBA.

Θα αντικαταστήσει τον Θανάση Σκουρτόπουλο, που βρέθηκε σε αυτή τη θέση στις δύο τελευταίες προκριματικές διαδικασίες (για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 και το Εurobasket 2022) και θα κάνει ντεμπούτο στις 25 και 28 Νοεμβρίου με αντιπάλους την Μεγάλη Βρετανία εκτός έδρας και την Λευκορωσία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

Ο νέος κύκλος της Εθνικής Ανδρών και των αγωνιστικών της υποχρεώσεων θα αρχίσει με νέο προπονητικό επιτελείο το οποίο θα καθοδηγήσει την ομάδα στα προκριματικά του Παγκόσμιου κυπέλλου 2023.

Αρχής γενομένης από το «παράθυρο» του ερχόμενου Νοεμβρίου και τους αγώνες με τη Μεγάλη Βρετανία εκτός έδρας στις 25/11 και τη Λευκορωσία στη Θεσσαλονίκη στις 28/11, προπονητής της Εθνικής Ανδρών αναλαμβάνει ο Σωτήρης Μανωλόπουλος με συνεργάτες τους Σάββα Καμπερίδη, Ισίδωρο Κουτσό και Κώστα Παπαδόπουλο.

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος

Ο 51χρονος Σωτήρης Μανωλόπουλος (27/6/1970), ο οποίος στην καριέρα τους ως παίκτης ήταν ο αρχηγός του Αμαρουσίου στη κατάκτηση του κυπέλλου Σαπόρτα, έχει... φορέσει το κοστούμι του προπονητή από το 2004. Εχει προϋπάρξει στην Εθνική Ανδρών ως μέλος του επιτελείου υπό τον Ηλία Ζούρο το 2011-12, αλλά και σε αυτό του Ρικ Πιτίνο το περασμένο καλοκαίρι με τη συμμετοχή στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά.

Από τον Φεβρουάριο του 2021 είναι προπονητής του Περιστερίου, ενώ κατά σειρά έχει εργαστεί σε Περιστέρι, Μακεδονικό, Άρη, Μαρούσι και Παναθηναϊκό ως συνεργάτης, στον Παναθηναϊκό ολοκλήρωσε ως πρώτος προπονητής τη σεζόν 2014-15, στη συνέχεια εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ ως συνεργάτης για δύο χρόνια και πρώτος προπονητής στη συνέχεια και ακολούθησαν δύο χρονιές στις οποίες καθοδήγησε τον Ήφαιστο Λήμνου.

Οι συνεργάτες του

Ο 43χρονος Σάββας Καμπερίδης (10/8/78), έπαιξε μπάσκετ σε ΜΕΝΤ, Άρη, Ηρακλή δύο φορές, Ιωνικό Λαμίας και Ικαρους Σερρών. Στην προπονητική του καριέρα ήταν συνεργάτης των προπονητών του Άρη από το 2012 μέχρι το 2019, έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το Περιστέρι ως μέλος του τεχνικού επιτελείου και από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι το τέλος του προηγούμενου πρωταθλήματος καθοδήγησε τον Άρη ως πρώτος προπονητής. Φέτος, είναι συνεργάτης του Χρήστου Σερέλη στον πάγκο του Λαυρίου.

Ο Ισίδωρος Κουτσός (31/3/1979) ανήκει από το περασμένο καλοκαίρι στο επιτελείο των συνεργατών του Δημήτρη Πρίφτη στον Παναθηναϊκό. Λίγο νωρίτερα, ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείο της Εθνική Ανδρών στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά. Άρχισε την προπονητική του καριέρα από την Αγία Παρασκευή, τελευταία του ομάδα ως αθλητής. Έχει δουλέψει στον Ηλυσιακό, στην Κύμη όπου έγινε και πρώτος προπονητής της ομάδας στη Basket League και τη σεζόν 2020-21 συνεργάτης στο επιτελείο του Λαυρίου. Ως αθλητής είχε αγωνιστεί στην Α1 με Σπόρτιγκ και Ηρακλή και ακόμα σε Κολοσσό, Μαντουλίδη, Αρκαδικό, Παλαιό Φάληρο, Παπάγου και Αγία Παρασκευή.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος (13/4/1978) έχει μεγάλο παρελθόν στις αναπτυξιακές δομές του μπάσκετ τόσο σε συλλόγους όσο και στις Εθνικής ομάδες. Το 2015 ήταν βοηθός προπονητής στην Εθνική Νεανίδων (U18), και την επόμενη τετραετία προπονητής στην Εθνική Παίδων (U16). Με την Εθνική Παίδων κατέκτησε την πρώτη θέση στην Β΄ Κατηγορία του Πανευρωπαϊκού Παίδων στη Σόφια το 2017, κερδίζοντας, παράλληλα, την άνοδο στην Α΄ Κατηγορία και την 6η θέση στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα το 2018 (στο Νόβισαντ) και το 2019 (στο Ούντινε).

Από το καλοκαίρι του 2020 εργάζεται στον Προμηθέα Πάτρας ως υπεύθυνος υποδομών και συνεργάτης φέτος του Λουίς Κασιμίρο στην πρώτη ομάδα.

Στις υποδομές συλλόγων έχει εργαστεί σε Πανελλήνιο (1997-99), Σπόρτιγκ (1999-2001), Ηλυσιακό, Πανιώνιο (2004-06), Παναθηναϊκό (1998-2002, 2005-07 στους Παίδες και 2007-2016 στους Εφήβους με τους οποίους κατέκτησε και τρία Πανελλήνια πρωταθλήματα) και Δούκα (2016-17 και κατάκτηση πρωταθλήματος). Τελευταίος σύλλογος στον οποίο ήταν πρώτος προπονητής ήταν ο Κόροιβος Αμαλιάδας την αγωνιστική περίοδο 2019-20.»

