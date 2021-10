Αθλητικά

UEFA για Μουντιάλ: Η διοργάνωση κάθε 2 χρόνια θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η UEFA θα συνεχίσει να αντιτίθεται μέχρι να επικρατήσει η κοινή λογική και να εγκαταλειφθούν τα σχέδια, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.

UEFA και την CONMEBOL δείχνουν αποφασισμένες να μπλοκάρουν τα σχέδια τα σχέδια της FIFA για διεξαγωγή Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια, ακόμα και ένα η παγκόσμια ομοσπονδία λάβει την υποστήριξη των περισσότερων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

«Οι προτάσεις θα βλάψουν κάθε μορφή ποδοσφαίρου και θα υποτιμήσουν την ίδια την διοργάνωση. Αυτή η ιδέα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μίας απόφασης που η FIFA θέλει να πάρει γρήγορα, αφήνοντας τον υπόλοιπο κόσμο του ποδοσφαίρου να το μετανιώσει μετά. Οποιαδήποτε αίσθηση έλξης είναι επιφανειακή, ενώ οι παγίδες είναι τεράστιες. Η UEFA θα συνεχίσει να αντιτίθεται μέχρι να επικρατήσει η κοινή λογική και να εγκαταλειφθούν τα σχέδια», ανέφερε η UEFA σε δήλωση στο πρακτορείο Reuters.

Πηγές κοντά στη FIFA αναφέρουν ότι ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο είναι σίγουρος ότι μπορεί να κερδίσει την πλειοψηφία, με την υποστήριξη των συνομοσπονδιών της Αφρικής (CAF), Ασία (AFC) και την Βόρειας-κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF).

Όμως φαίνεται ότι το εγχείρημα μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολο, αφού σε Ευρώπη (UEFA) και Νότια Αμερική (CONMEBOL) σύλλογοι, πρωταθλήματα και ομοσπονδίες είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να σταματήσουν το σχέδιο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αυξάνοντας την προοπτική μιας μεγάλης ρήξης στον κόσμο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Ινφαντίνο δεν δείχνει να υποχωρεί και πραγματοποίησε συναντήσεις με ομοσπονδίες της Νότιας Αμερικής, χθες Παρασκευή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μπάλλος” - Αγνοούμενοι στο Άγιον Όρος: Και ελικόπτερο στην έρευνα

Δένδιας - Μπλίνκεν: με “βαριά” ατζέντα η πρώτη συνάντηση

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος