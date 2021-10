Αθλητικά

Άρης – Κολοσσός Ρόδου: Άλωσαν το Αλεξάνδρειο οι νησιώτες

Με ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο, ο Κολοσσός κατάφερε να «αποδράσει» με το ροζ φύλλο αγώνα από τη Θεσσαλονίκη.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του- την πρώτη μακριά από το «σπίτι» του- πέτυχε σήμερα ο Κολοσσός Ρόδου. Καλύτερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, κέρδισε, στο Αλεξάνδρειο, για την 3η αγωνιστική της Basket League, τον Άρη με 85-81.

Ομαδικό πνεύμα (19 ασ., 6 κλ.) και η τριπλέτα των Στέφαν Μομίροφ (19π., 9 ριμπ.), Σον Μίλερ (16π., 10 ριμπ.), Κιμ Τιλί (17π., 6 ριμπ.) καθόρισαν την παρουσία των νησιωτών στο παρκέ. Πάλεψαν μόνοι τους για τους «κιτρινόμαυρους» οι Ολιβιέ Χάνλαν (33π., 2 ασ., 3κλ), Αντονι Κάουαν (21π., 6 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 39-38, 57-67, 81-85

Τις βάσεις για την επικράτησή του τις έβαλε ο Κολοσσός στην τρίτη περίοδο, όταν από το -1 του ημιχρόνου, απέκτησε διαφορά 8 πόντων στο 26’ (45-53) . Απόσταση που στο 31’ ανέβασε στο +11 (57-68) και κατάφερε να τη συντηρήσει γύρω από το ίδιο επίπεδο μέχρι τα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου. Στο 36’ οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν στους 4 πόντους (69-73), οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν έχασαν τη συγκέντρωσή του και έφτασαν στο τελικό θετικό αποτέλεσμα.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Θεονάς

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Κάουαν 21 (2) , Νετζίπογλου 3 (1), Ουίλιαμς 11 (2), Χάνλαν 33 (4), Κώττας 4, Τζούστον, Καμάρας, Φίνκε 8 (2), Πουλιανίτης 1, Λόκετ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Ξανθόπουλος 7, Μέσιτσεκ 5 (1), Μομίροφ 19 (5), Ουίλιαμς 7, Μαργαρίτης 3, Μπιλλής, Μίλερ 16, Τιλί 17 (1), Χατζηδάκης 5, Σλαφτσάκης 5 (1), Ποτ 1

