Απόλλων Πάτρας – ΑΕΚ: Παράσταση… για ένα ρόλο στην Αχαΐα

Ένα σερί 14-0 στην τελευταία περίοδο, δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να έχει φιλοδοξίες για την νίκη.

Ο Νίκος Δίπλαρος πήρε από το χέρι τον Απόλλωνα και τον οδήγησε σε μεγάλη νίκη, με 84-68 επί της ΑΕΚ, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Basket League. Ο γκαρντ των Αχαιών πέτυχε 22 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ είχε άξιους συμπαραστάτες τους Γιώργο Τσαλμπούρη (15π.), Ορλάντο Κόουλμαν (13π.) και Ντε'ζον Ντέιβις (13π.). Κυρίως, όμως ήταν η άμυνα της ομάδας του Νίκου Βετούλα που υποχρέωσε την Ένωση στη 2η ήττα της.

Αν και οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με 17-22 στο 10ο λεπτό, πέτυχαν μόλις 13 πόντους στη 2η περίοδο για το 46-35 του ημιχρόνου. Με τον Νίκο Παππά (17π.) να το παίρνει προσωπικά στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν μειώνοντας σε 62-58 στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου, αλλά η ανατροπή δεν ήρθε ποτέ για την ΑΕΚ. Η ομάδα της Πάτρας απάντησε με σερί 14-0 έκτοτε για το 76-58 και έβαλε τέλος στα... όνειρα των παικτών του Στέφανου Δέδα.

Oι Αχαιοί μετρούν δύο νίκες και μία ήττα, καθώς στην πρεμιέρα είχαν επικρατήσει εντός έδρας του Ιωνικού, ενώ στη 2η αγωνιστική ηττήθηκαν από τον Κολοσσό, στη Ρόδο. Η ΑΕΚ είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την 1η αγωνιστική, ενώ στη 2η επικράτησε εντός έδρας της Λάρισας.

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 46-35, 62-56, 84-68

H AEK ξεκίνησε καλύτερα και με λύσεις από τον Γέλοβατς προηγήθηκε με 5-10. Οι Αχαιοί κυνηγούσαν στο σκορ σε όλη της διάρκεια της 1ης περιόδου, η οποία έληξε με 17-22. Η ομάδα της Πάτρας έβγαλε αντίδραση στη 2η περίοδο για να κάνει σερί 5-0 και να ισοφαρίσει 22-22. Με πιεστική άμυνα πάνω στους παίκτες του Δέδα, οι Αχαιοί κράτησαν σε χαμηλό σκορ τα επιθετικά ατού της ΑΕΚ, ενώ έκαναν και το ένα κλέψιμο μετά το άλλο, για το 46-35 του ημιχρόνου.

Παρά το -11 του α΄ μέρους, η ΑΕΚ δεν έπαψε να πιστεύει σε ανατροπή και η αλήθεια είναι πως ανέβασε ταχύτητα στην 3η περίοδο, με πόντους από τους Βάουλετ, Γκρίφιν και Κολόμ, ενώ ο Νίκος Παππάς αποτελούσε σταθερά αξιόπιστη λύση στο σκοράρισμα. Στο τέλος της 3ης περιόδου, η Ένωση είχε μειώσει στο -6, 62-56, ενώ απείλησε και από το -4, χάρη σε καλάθι του Χάμερ, 62-58, με την έναρξη του 4ου κρίσιμου δεκαλέπτου. Τσαλμπούρης και Ντέιβις με εντυπωσιακά καρφώματα έδειξαν πως δεν θα παρέδιδε τα «όπλα» ο Απόλλων, ενώ ακολούθησε ένα τρίποντο του Δίπλαρου και ένα του Τσαλμπούρη. Όταν ο Τόμας «έγραψε» το 76-58, ο Απόλλων είχε ολοκληρώσει σερί 14-0! Πλέον, οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν χάσει τη συγκέντρωσή τους και στα πέντε λεπτά που απέμεναν δεν κατάφεραν να επιστρέψουν.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Τσιμπούρης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Κόουλμαν 13, Μπάρφιλντ 2, Τσαλμπούρης 15 (3), Ντέιβις 13 (1), Τόμας 7 (1), Τσιακμάς 3 (1), Διαμαντάκος 2, Ζούμπος 7 (1), Δίπλαρος 22 (3), Μολφέτας, ΜακΛάφλιν, Κογιώνης

ΑΕΚ (Στέφανος Δέδας): Κολόμ 10 (2), Γέλοβατς 7 (1), Παππάς 17 (1), Γκρίφιν 10, Βάουλετ 12, Πετρόπουλος 3 (1), Φιλιππάκος, Μαυροειδής, Χάμερ 9

