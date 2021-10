Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - επιστήμονες BioNTech στον ΑΝΤ1: πώς δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο (βίντεο)

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησαν στον ΑΝΤ1 και τον Τάσο Τέλλογλου αποκαλύπτουν πώς αναπτύχθηκε το πρώτο εμβόλιο mRNA.

Το πώς γεννήθηκε η ιδέα αλλά και πόσο δύσκολη ήταν η δημιουργία του πρώτου εμβολίου κατά του κορονοϊού αποκάλυψαν οι δύο επιστήμονες τουρκικής καταγωγής Ουιγκούρ Σαχίν και Εζλέμ Τουρετσί.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησαν στον ΑΝΤ1 και τον Τάσο Τέλλογλου τόνισαν ότι το εμβόλιο είναι το κέντρο της φροντίδας τους προς τον άνθρωπο.

“Το ξέσπασμα σε μία πόλη εκατομμυρίων με καλό αεροδρόμιο, καλό σιδηροδρομικό δίκτυο και σύνδεση στον κόσμο και με πληθυσμό χωρίς ανοσία μας έβαλαν σε κατάσταση συναγερμού” δηλώνει ο Σάχιν, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Εζλέμ είχαν μεγάλη εμπειρία από την δημιουργία εμβολίων κατά μορφών καρκίνου με την τεχνολογία mRNA, μία τεχνική με την οποία μπορείς να επηρεάσεις την πληροφορία που παίρνει το ανθρώπινο κύτταρο.

“Γνωρίζαμε ότι η τεχνολογία που είχαμε αναπτύξει για τον καρκίνο, που είχαμε χρησιμοποιήσει σε εκατοντάδες καρκινοπαθείς με αποτέλεσμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εξ ίσου καλά εναντίον μιας λοιμώδους νόσου”, σημειώνει η Τουρετσί.

Ο Σαχίν κάλεσε την ομάδα της εταιρείας τους, της BioNTech και τους είπε ότι θα σταματήσουν τα πάντα και να ριχθούν στη μάχη για την ανάπτυξη του εμβολίου. “Αν θέλαμε να κάνουμε τη διαφορά σε αυτή την πανδημία θα ήταν σημαντικό να φτιάξουμε το εμβόλιο σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η ανάπτυξη των εμβολίων διαρκεί συνήθως πέντε χρόνια. Τα Σαββατοκύριακα συνήθως δεν δουλεύαμε. Και τι κάναμε; Πείσαμε τους συνεργάτες μας να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Εισαγάγαμε βάρδιες ώστε οι συνεργάτες να έρχονται νύχτα και να δουλεύουν ως το πρωί” εξήγησε ο ίδιος.

Αλλά η εταιρεία βιοτεχνολογίας από το Μάιντς χρειαζόταν έναν μεγαλύτερο εταίρο για να χρηματοδοτήσει τις κλινικές δοκιμές και να κάνει τις διαπραγματεύσεις με τις εποπτικές αρχές και τους πελάτες. Η πρώτη κρούση στην Pfizer ήταν άκαρπη. “Σε αυτό το χρονικό σημείο οι συνάδελφοι της Pfizer δεν είχαν ακόμα πειστεί ότι πρόκειται περί πανδημίας. Ακόμα και αν επρόκειτο περί πανδημίας η εμπειρία του παρελθόντος έδειχνε ότι όταν καταφέρεις να αναπτύξεις ένα εμβόλιο είναι πλέον αργά” σημείωσε.

Δύο μήνες αργότερα και ενώ χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν από κορονοϊό στην Νέα Υόρκη, δεν χρειάστηκαν για να πειστεί ο αμερικανικός κολοσσός . “Και αυτή τη φορά τα πράγματα ήρθαν έτσι ώστε οι συνάδελφοι είπαν αμέσως “ναι ας συνεργαστούμε”. Και είχαμε μπροστά μας την πρόκληση ότι για μία συνεργασία χρειαζόμασταν συμβόλαια. Η σύναψη τέτοιων συμβολαίων διαρκεί κατά κανόνα 9 έως 12 μήνες. Αλλά εμπιστευόμασταν ο ένας τον άλλο και είχαμε συνεργαστεί για το εμβόλιο της γρίπης” τόνισε ο Σάχιν.

Η είδηση από το Ρόιτερ για τη συνεργασία δημοσιεύτηκε πριν από τα συμβόλαια: “Είπαμε συνεργαζόμαστε και μετά μπορούμε να υπογράψουμε συμβόλαιο. Αυτό είναι ασυνήθιστο. Μοιραστήκαμε όλες τις πληροφορίες που διαθέταμε με τους συναδέλφους της Pfizer” πρόσθεσε.

Δυόμιση μήνες αργότερα άρχιζαν οι κλινικές δοκιμές υπό το άγρυπνο βλέμμα του διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer Αλπμπέρ Μπουρλά. Ο Μπουρλά ήταν την εβδομάδα αυτή στην Θεσσαλονίκη όχι μόνο για να ανοίξει το νέο κέντρο της εταιρείας του στη γενέτειρά του αλλά και για να τιμήσει προσωπικά το ζευγάρι των Σάχιν και Τουρετσί για τη συμβολή του στο ξεπέρασμα της πανδημίας. Το βραβείο “Θεοφανώ” του ομώνυμου ιδρύματος τους αποδόθηκε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ένα χώρο που συμβολίζει όσο κανένας την συνάντηση της Ανατολής με τη Δύση και αναγνωρίζει την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης των δύο επιστημόνων για όσα περάσαμε τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρο τον πλανήτη.

“Κάναμε αυτό που κάνουμε πάντα και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προσανατολίζεσαι όταν έχεις ένα άστρο, να προσανατολίζεσαι στην φροντίδα του αρρώστου όπως είπα. Ο άρρωστος ή σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος για τον οποίο δημιουργήσαμε το εμβόλιο είναι το κέντρο της φροντίδας μας. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα” είπε από πλευράς της η Εζλέμ Τουρετσί.

