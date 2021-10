Αθλητικά

Απόλλωνας Σμύρνης – Αστέρας Τρίπολη: έσπασαν… το ρόδι οι Αρκάδες

Αδύναμος επιθετικά ο Απόλλωνας δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και γνώρισε οδυνηρή ήττα.

Ένα γκολ του Χερόνιμο Μπαράλες στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου έγραψε την Ιστορία του αγώνα της Ριζούπολης ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Αστέρα Τρίπολης (0-1), με την οποία άνοιξε η αυλαία της 6ης ημέρας στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς σημείωσε την πρώτη νίκη στην εφετινή διοργάνωση κι έκανε βαθμολογικό άλμα, σε αντίθεση με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» που προερχόταν από δύο συνεχείς ισοπαλίες κι έπαιζε στην έδρα της.

Οι Αρκάδες ξεκίνησαν με επιθετικό πνεύμα και μόλις στο 3ο λεπτό και σε κεφαλιά του Κρέσπι, ο Μπρούνο Άλβες με σωτήρια επέμβαση απέκρουσε επί της γραμμής, με τον Πορτογάλο στόπερ να χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, όταν στο 21΄ εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια ο Φατιόν έκανε απευθείας το σουτ, αστοχώντας για λίγο.

Στο 25΄ συρτό σουτ του Μουνάφο μπλόκαρε ο Κότσαρης, δύο λεπτά αργότερα νέο σουτ, από τον Σίτο, έφυγε άουτ και στο 34΄ ένα καλό σουτ του Κρέσπι έφυγε κόρνερ, με τον Μπαράλες να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα άουτ.

Τελικά οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στη Ριζούπολη στο 48ο λεπτό, με έναν κλασικό γι΄ αυτούς τρόπο: ο Ρεγκίς εκτέλεσε κόρνερ και ο Μπαράλες με κεφαλιά νίκησε αμυντικούς και Κότσαρη για το 0-1, με το πρώτο φετινό γκολ του.

Ταυτόχρονα διαμόρφωσε και το τελικό σκορ, αφού η συνέχεια δεν είχε να επιδείξει την παραμικρή συγκίνηση: ο Αστέρας οργάνωσε το παιχνίδι του με τέτοιο τρόπο που δεν επέτρεψε κινδύνους για την εστία του Τσιφτσή, ενώ ο αδύναμος επιθετικά Απόλλωνας δεν κατάφερε να βρει τις προϋποθέσεις για το γκολ της ισοφάρισης.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας (Γρεβενά)

Κίτρινες: Ντομίνγκες, Σλίβκα, Λισγάρας - Μπαράλες, Καστάνο, Τασουλής

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζανλούκα Φέστα): Κότσαρης, Μπαξεβανίδης (82΄ Λισγάρας), Τουτουαρίμα, Ντομίνγκες, Μπρούνο Άλβες, Φατιόν, Σλίβκα, Κάστρο (82΄ Ματέι), Μαρτίνες (58΄ Σαχλί), Φαν Λα Πάρα (63΄ Τσιλούλης), Ιωαννίδης (63΄ Ντάουντα).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Άλβαρεζ, Σανταφέ (82΄ Ιγκλέσιας), Καστάνιο, Βαλιέντε, Μουνάφο, Σίτο (71΄ Καπίγια, 81΄ Αλί Μπαμπά), Κρέσπι (90΄+1 Τασουλής), Μπαράλες, Σόνι.

