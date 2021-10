Κόσμος

Ρωσία: δεκάδες νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Δεύτερη τραγωδία στα Ουράλια, λίγες μέρες μετά τον θάνατο 36 ανθρώπων στο Όρενμπουργκ.

Οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα σήμερα μετά τον θάνατο 18 ανθρώπων οι οποίοι κατανάλωσαν νοθευμένο αλκοόλ στα Ουράλια.

Είναι η δεύτερη τραγωδία αυτού του είδους μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή, «πολλά άτομα πούλησαν στους πολίτες ένα αλκοολούχο ποτό που ήταν επικίνδυνο για τη ζωή και την υγεία» στο Εκατερίνεμπουργκ. «Αφού ήπιαν αυτό το ποτό, 18 άνθρωποι πέθαναν», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι. Σε βάρος τους διενεργείται έρευνα για «πώληση προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα και προκάλεσαν τον θάνατο εξ αμελείας». Το αδίκημα αυτό τιμωρείται με ποινή 10ετούς κάθειρξης στη Ρωσία.

Στις αρχές Οκτωβρίου, τουλάχιστον 36 άνθρωποι πέθαναν στην περιοχή του Όρενμπουργκ, αφού ήπιαν νοθευμένο αλκοόλ που περιείχε μεθανόλη.

