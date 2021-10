Κόσμος

Σουδάν: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν από τον στρατό να αναλάβει την εξουσία

Η αφρικανική χώρα διέρχεται μεγάλη πολιτική κρίση, με τον πληθωρισμό να τρέχει με 400%.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το προεδρικό μέγαρο του Χαρτούμ, για να καλέσουν τον στρατό να αναλάβει την εξουσία στο Σουδάν, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη πολιτική κρίση της των τελευταίων δύο ετών.

Ο στρατός και οι πολιτικοί μοιράζονται την εξουσία στο Σουδάν, σε μια ασταθή συμμαχία, μετά την ανατροπή του προέδρου Ομαρ αλ Μπασίρ το 2019. Έπειτα όμως από την απόπειρα πραξικοπήματος του Σεπτεμβρίου, η οποία αποδίδεται σε δυνάμεις πιστές στον πρώην πρόεδρο, οι στρατιωτικοί ηγέτες ζητούν τη μεταρρύθμιση του συνασπισμού των Δυνάμεων Ελευθερίας και Αλλαγής (FFC) και την αντικατάσταση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι πολιτικοί, από την άλλη, κατηγορούν τους στρατιωτικούς ότι επιδιώκουν να αρπάξουν την εξουσία.

Τις σημερινές κινητοποιήσεις οργάνωσε μια συνιστώσα των FFC που πρόσκειται στον στρατό και περιλαμβάνει στις τάξεις της και ένοπλες οργανώσεις που είχαν επαναστατήσει κατά του Μπασίρ. Οι διαδηλωτές φώναζαν «κάτω η κυβέρνηση της πείνας» και κάλεσαν τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπούρχαν, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και του κοινού, στρατιωτικοπολιτικού Ανωτάτου Συμβουλίου, να ανατρέψει πραξικοπηματικά την κυβέρνηση.

Σε αντίθεση με παλαιότερες κινητοποιήσεις, οι διαδηλωτές κατάφεραν να φτάσουν στις πύλες του προεδρικού μεγάρου, που συνήθως είναι αποκλεισμένες. Τα αστυνομικά μέτρα ήταν ελάχιστα.

Κάποιοι από αυτούς τους διαδηλωτές, οι οποίοι έφτασαν στο Χαρτούμ με δεκάδες λεωφορεία, συγκρούστηκαν με άλλους οι οποίοι τάσσονται υπέρ της πολιτικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα, τα μέλη μιας αδιευκρίνιστης ένοπλης οργάνωσης, είχαν βγάλει τους φράχτες ασφαλείας γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια και εμπόδισαν την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας να ετοιμαστούν για την πορεία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας του Χαρτούμ, τον Αϊμάν Χαλίντ.

«Ο στρατός θα μας δώσει ψωμί» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι έξω από το προεδρικό μέγαρο.

Σε ομιλία του την Παρασκευή, ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός Αμπντάλα Χάμντοκ παρουσίασε έναν οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση και προειδοποίησε ότι αν δεν βρεθεί λύση θα απειληθεί το μέλλον της χώρας.

Οι οργανώσεις που τάσσονται υπέρ της πολιτικής διακυβέρνησης σκοπεύουν να διαδηλώσουν την ερχόμενη Πέμπτη.

Η στρατιωτικοπολιτική κυβέρνηση ανέλαβε με στόχο να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές, οι οποίες ωστόσο αναβάλλονται συνεχώς και τώρα έχουν προγραμματιστεί για το 2023.

