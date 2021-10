Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ηρακλής: νίκη ουσίας και γοήτρου για τον “Δικέφαλο”

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη στη σεζόν και ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Την πρώτη νίκη του στη φετινή σεζόν, μετά από τέσσερα αρνητικά αποτελέσματα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, έβαλε στην... τσέπη του σήμερα (16/10) ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 72-69, στο PAOK Sports Arena, για την 3η αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον Ηρακλή. Παιχνίδι στο οποίο αμφότερες οι ομάδες είχαν διαστήματα αποτελεσματικότητας, με τον «Δικέφαλο» να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμος στο τέλος.

Καταλυτικό στοιχεία για τους «ασπρόμαυρους» αποτέλεσε ο επιθετικός τους πλουραλισμός τους (είχαν 5 πέντε με διψήφιο αριθμό πόντων), με τον Μάρβιν Τζόουνς να ηγείται όλων (15π., 8 ριμπ.). Πρώτος σκόρερ για τον «Γηραιό» ήταν ο Τόνι Ντάγκλας (16π., 5 ριμπ., 4 ασ., 2 κλ.).

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 33-37, 56-48, 72-69

Διαιτητές: Φούφης, Ζαχαρής, Πουρσανίδης Κ.

Με καλύτερα πατήματα και επιθετική αποτελεσματικότητα στο παρκέ, χάρις στον Ντάγκλας, ήταν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο Ηρακλής, με συνέπεια το 0-8 στο 2’. Διαφορά που με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, πήγε στο +10 (10-20).

Ο επιθετικός οίστρος του Τολιόπουλου επέστρεψε στον ΠΑΟΚ να τρέξει σερί 12-2 και να φέρει το ματς στα ίσια στο 15’ (το 14-24 στις αρχές της δεύτερης περιόδου έγινε 26-26).

Οι Κουζέλογλου, Αγραβάνης έδωσαν άμεσα λύσεις στον Ηρακλή (28-34), με τους «κυανόλευκους» να διατηρούν το σκορ υπέρ τους μέχρι το δίλεπτο της τρίτης περιόδου (38-40). Χρονικό σημείο που με επιμέρους 16-5 και κύριους εκφραστές τους Χριστοδούλου, Γιάνκοβιτς, ο ΠΑΟΚ έγινε αφεντικό στο παιχνίδι στο 28’ με +9 (54-45).

Ο «Γηραιός» δεν εγκατέλειψε το ματς. Πλησίασε στο μισό καλάθι στο 32’ (56-55), ο ΠΑΟΚ κράτησε τα ηνία στο σκορ (36’ 62-57), με τον Ντάγκλας να διατηρεί «ζωντανό» τον Ηρακλή στο παρκέ (38’ 64-63).

Η... αμερικάνικη βοήθεια «μίλησε», στην πορεία», και για τον «Δικέφαλο». Ένα δίποντο από τον Γκρίφιν, με τον έμπειρο γκαρντ να «σερβίρει», στην επόμενη φάση, στον Τζόουνς και τον τελευταίο να βάζει την μπάλα στο καλάθι (μεσολάβησε άστοχη επίθεση για τους φιλοξενούμενους), έδωσαν στον ΠΑΟΚ «αέρα» 5 πόντων (68-63). Γεγονός με το οποίο οι «ασπρόμαυροι», ουσιαστικά, θεμελίωσαν την επικράτησή τους.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Ντάγκλας, με τον Ηρακλή στο -3 (70-67) δεν μπόρεσε να βρει στόχο από τα 6.75 και να τελειώνει εκεί το ματς. Ο ΝτιΛέο, με βολές , και δύο πόντοι του Λιντς, να διαμόρφωσαν το τελικό 72-69.`

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Χριστοδούλου 10 (1), Γκρίφιν 7 (1), ΝτιΛέο 12 (1), Τζόουνς 15 , Γιάνκοβιτς 14 (1), Μ. Καμπερίδης, Καμαριανός, Γ. Καμπερίδης, Τολιόπουλος 10 (2), Ογκμπέιντε 4

ΗΡΑΚΛΗΣ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Αγραβάνης 7 (1), Κουζέλογλου 10, Ντάγκλας 16 (4), Παπαδάκης 6 (1), Λιντς 14, Γούλριτζ 4, Σκορδίλης, Ντάνιελς 5 (1), Τέιλορ 2, Τέρνερ 5

