Πολιτισμός

“Αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια”: Στην Ελβετία η παγκόσμια πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ που αποτελεί προπομπό της ταινίας “Καποδίστριας”, την οποία ετοιμάζει ο Γιάννης Σμαραγδής.

Το δημιουργικό ντοκιμαντέρ “Αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια” -προπομπός της ταινίας που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής- προβλήθηκε στις 13 Οκτωβρίου σε επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα στη Γενεύη της Ελβετίας με ιδιαίτερη επιτυχία. Η προβολή έγινε στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 από τον Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών Γενεύης και υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Γενεύη.

Η προβολή έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα του ιστορικού κτηρίου Palais de l’ Athenee με την τιμητική παρουσία της Υπουργού πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, συνοδευόμενη από τη σύμβουλό της Άννα Παναγιωταρέα. Η Υπουργός προλόγισε τον σκηνοθέτη με θερμά λόγια, εντοπίζοντας την θεματική του σταθερότητα και την ποιότητα της γραφής του.

Ομίλησε επίσης η εκπρόσωπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) που είναι και η χορηγός του ντοκιμαντέρ, κυρία Ελένη Μολοκότου, η οποία συγκίνησε το κοινό αλλά και τον σκηνοθέτη με τα θερμά λόγια της και καταχειροκροτήθηκε από τους παριστάμενους θεατές.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η κυρία Έφη Θεοχαροπούλου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών Γενεύης που ευχαρίστησε τις παρούσες διπλωματικές και εκκλησιαστικές αρχές, αλλά και το εξαιρετικά καλλιεργημένο κοινό Ελλήνων και Ελβετών στην κατάμεστη αίθουσα της εκδήλωσης.

Κατά την διάρκεια της προβολής υπήρχε μια υποβλητική σιγή που μετά τους τίτλους τέλους η σιγή μετατράπηκε σε ένα χείμαρρο χειροκροτημάτων από τους συγκινημένους θεατές.

Στο τέλος ο σκηνοθέτης δέχτηκε ερωτήσεις από το κοινό και απάντησε με τη γνωστή ευφράδεια που τον διακρίνει. Ανέφερε πως ήταν ευγνώμων προς το ΚΙΚΠΕ που του ανέθεσε αυτό το έργο το οποίο γυρίστηκε μέσα στην πανδημία και που κράτησε μέσα του ζωντανό τον Ιωάννη Καποδίστρια όλο αυτό το διάστημα, ώστε να μη χαθεί η κόκκινη κλωστή της ψυχής του μεγάλου αυτού πατριώτη, του Ιωάννη Καποδίστρια, και να βρει το δρόμο για να λειτουργήσει αμόλευτα στην ταινία “Καποδίστριας” (The Governor) που δρομολογείται.

Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν η Ναταλία Καποδίστρια και η Ντάρια Κοσκόρου, έσχατοι απόγονοι του Ιωάννη Καποδίστρια, ο διαπρεπής αρχαιολόγος και καθηγητής κύριος Pierre Ducrey, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα, καθώς και ο τραπεζίτης κ. Pictet, απόγονος του Pictet de Rochemont, φίλου και συμπαραστάτη του Καποδίστρια στα δύσκολα.

Οι συντελεστές αυτού του δημιουργικού ντοκιμαντέρ για το ΚΙΚΠΕ είναι:

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής.

Οργάνωση Παραγωγής: Ελένη Σμαραγδή

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αλέξανδρος Σμαραγδής.

Μουσική: Μίνως Μάτσας. Για το έργο αυτό ο Βαγγέλης Παπαθανασίου παραχώρησε εντελώς δωρεάν μέρος από το μουσικό έργο του “Rapsodies”.



Η αφήγηση στο έργο έγινε από τους ηθοποιούς Μαρίνα Καλογήρου και Λεωνίδα Κακούρη. Επίσης, συμμετέχουν ως ομιλητές ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Βερέμης, η απόγονος του Καποδίστρια Ναταλία Καποδίστρια, ο Κερκυραίος ιστορικός και ερευνητής Γιώργος Σκλαβούνος, ο ιστορικός Παναγιώτης Πασπαλιάρης, ο μελετητής του Κυβερνήτη Δημήτρης Πλευράκης, ο Πάτερ Εμμανουήλ του Ιερού Ναού της Αίγινας, ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα Άντρεϊ Μάσλοβ και ο Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα Olaf Kjelsen.

Το ντοκιμαντέρ είναι μια προσφορά του ΚΙΚΠΕ σε εκτέλεση παραγωγής της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΜ.

Μετά την εξαιρετική επιτυχία που είχε το έργο στην Γενεύη, ορίστηκε για την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου η παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα, στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Μεσολόγγι: προβλήματα από την υπερχείλιση ρέματος

Κορονοϊός - επιστήμονες BioNTech στον ΑΝΤ1: πώς δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο (βίντεο)

Γιώργος Παπανδρέου: επαφές με τους υποψηφίους για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ