Παναθηναϊκός – Ιωνικός: Υγιεινός…. περίπατος στην Λεωφόρο

Το «τριφύλλι» με εκτελεστή τον Καρλίτος δεν δυσκολεύτηκε να επιβληθεί του Ιωνικού.

Σε σαββατιάτικο... περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Ιωνικό στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 6η αγωνιστική της Super League, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 4-1 έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον εντυπωσιακό φέτος Καρλίτος Λόπεθ, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ. Ο Παλάσιος με πέναλτι σημείωσε το άλλο τέρμα των «πράσινων» ανοίγοντας... λογαριασμό με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ισοφάρισε προσωρινά για τους Νικαιώτες ο Σαλβαδόρ Σάντσες λίγο μετά το 1-0

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με την γνωστή εφετινή... συνταγή της Λεωφόρου. Πίεση ψηλά απ’ τα πρώτα λεπτά, κοντινές συνεργασίες και γρήγορο... γκολ. Μόλις στο 6ο λεπτό ο Καρλίτος υποδέχθηκε εξαιρετικά την μπάλα από την πάσα του Ρούμπεν, προσπέρασε τον προσωπικό αντίπαλό του και με συρτό πλασέ στη γωνία έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Ο Ιωνικός ωστόσο, είχε γρήγορη «απάντηση». Στο 12’ έπειτα από χλιαρή απομάκρυνση της μπάλας από τον Πούγγουρα, ο Άοσμαν έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι κι ο Σαλβαδόρ Σάντσες με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει παρά το «μούδιασμα» από την ισοφάριση κι έχασε δύο ευκαιρίες με τον Χατζηγιοβάνη στο 16’ και στο 21’, με φάουλ που απέκρουσε ο Χουτεσιώτης και πλασέ ελάχιστα άουτ.

Στο 25’ από τρομερό σόλο του Αλεξανδρόπουλου και γύρισμα στο ύψος του πέναλτι, ο Βιτάλ δεν έπιασε καλά το γυριστό με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ, όμως στο 38’ οι «πράσινοι» πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Καρλίτος. Από πολύ ωραίο κλέψιμο και κάθετη του Αλεξανδρόπουλου, ο Ισπανός φορ «πάτησε» στην περιοχή και με πλασέ έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε λίγο νωθρά στα πρώτα λεπτά, όμως μετά το 50’ πάτησε ξανά... γκάζι, με πρωταγωνιστές τους Καρλίτος και Παλάσιος. Στο 53’ ο Βαφέας έκανε τεράστιο σφάλμα, γυρίζοντας από πολύ μακριά την μπάλα προς τα πίσω, χωρίς να δει τον Καρλίτος, ο οποίος καιροφυλαχτούσε, έκλεψε και πλάσαρε για το «πράσινο» 3-1.

Τρία λεπτά αργότερα ο Παλάσιος έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια κι ανατράπηκε καθαρά εντός της περιοχής από τον Κωνσταντινίδη. Ο Μανούχος υπέδειξε την εσχάτη των ποινών, ο Καρλίτος άφησε την εκτέλεση στον Παλάσιος και ο Αργεντινός στο 56’ σημείωσε το πρώτο τέρμα του με τη φανέλα του «τριφυλλιού», κάνοντας το 4-1.

Στο 71’ ο Χατζηγιοβάνης έφυγε στο χώρο κι αποφάσισε να τελειώσει μόνος του τη φάση (απέκρουσε ο Χουτεσιώτης) αντί να τη «σπάσει» στον αμαρκάριστο Ιωαννίδη, ενώ δύο λεπτά αργότερα οι αμυντικοί του Ιωνικού πρόλαβαν κι έδιωξαν πριν η μπάλα φτάσει στον νεαρό φορ των «πράσινων».

Στο τελευταίο τέταρτο, ο Παναθηναϊκός έριξε... ταχύτητα (παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Σαλβαδόρ Σάντσες), ο Γιοβάνοβιτς ξεκούρασε παίκτες κι έδωσε ευκαιρίες σε άλλους (όπως π.χ. στον Μπουζούκη) και οι «πράσινοι» έφτασαν με άνεση στην τρίτη εφετινή νίκη τους...

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Σάρλια - Σαλβαδόρ Σάντσες

Αποβολές: Σαλβαδόρ Σάντσες (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Σάρλια, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (86’ Μαουρίσιο), Παλάσιος (70’ Βιγιαφάνιες), Βιτάλ (81’ Αϊτόρ), Χατζηγιοβάνης (81’ Μπουζούκης), Καρλίτος (70’ Ιωαννίδης).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Κωνσταντινίδης, Βαφέας, Σάντσες, Βαλεριάνος, Κάνιας (69’ Μάναλης), Ρομαό, Αοσμάν (86’ Μύγας), Καμπράλ (69’ Γκοτσούλιας), Ματσούκας (69’ Μπάσα), Τουράμ.

