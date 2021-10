Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος σε Παπανδρέου: θα κατέβω κανονικά υποψήφιος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία στο πλαίσιο της μεσολαβητικής πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός στο ΚΙΝΑΛ.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο Παπανδρέου είχε ο Ανδρέας Λοβέρδος, στο πλαίσιο της μεσολαβητικής πρωτοβουλίας που ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός με όλους τους παράγοντες και υποψηφίους στο Κίνημα Αλλαγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρέας Λοβέρδος στην τηλεφωνική επαφή του με τον Γιώργο Παπανδρέου, για να ορίσουν συνάντηση, ξεκαθάρισε ότι θα κατέβει κανονικά υποψήφιος και δεν αλλάζει η απόφαση του.

Μάλιστα όπως ανέφερε στην ομιλία του στην Εύβοια, φέρεται να είπε προς τον κύριο Παπανδρέου οτι οι πρώην πρωθυπουργοί οφείλουν να εγγυηθούν την ενότητα.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος που είναι σε περιοδεία εκτός Αττικής απόψε και αύριο, πιθανότερο είναι να τα πει διαδικτυακά με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός – Ιωνικός: Υγιεινός…. περίπατος στην Λεωφόρο

Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Μεσολόγγι: προβλήματα από την υπερχείλιση ρέματος

Κορονοϊός - επιστήμονες BioNTech στον ΑΝΤ1: πώς δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο (βίντεο)