Κοινωνία

Πειραιάς: συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την 16χρονη, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές ενός 16χρονου κοριτσιού από την περιοχή του Πειραιά. Πρόκειται για την Σταματίνα Σ. τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 15/10/2021 και ώρα 18:00.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 16/10/2021 για την εξαφάνιση της Σταματίνας και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σταματίνα Σ., έχει ύψος 1.62 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα και μαύρο-γκρι σακίδιο πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΟΚ – Ηρακλής: νίκη ουσίας και γοήτρου για τον “Δικέφαλο”

Κορονοϊός - επιστήμονες BioNTech στον ΑΝΤ1: πώς δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο (βίντεο)

Γιώργος Παπανδρέου: επαφές με τους υποψηφίους για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ