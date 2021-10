Πολιτική

“Μπάλλος” - Αίγυπτος: Αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό για τις πλημμύρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της Αιγύπτου προς την Ελλάδα μετά από τις πλημμύρες που έφερε ο "Μπάλλος".

Την πλήρη αλληλεγγύη της εξέφρασε σήμερα η Αίγυπτος προς την Ελλάδα για τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στη χώρα.

«Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της Αιγύπτου προς τη φίλη κυβέρνηση και τον λαό της Ελλάδας μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώνονται στη χώρα, και οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τον εκτοπισμό δεκάδων ανθρώπων, προκαλώντας παράλληλα σημαντικές υλικές ζημιές», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Κάιρο.

Και η ανακοίνωση του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ καταλήγει:

«Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει ότι στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας στην αντιμετώπιση αυτών των πλημμυρών και των απωλειών που άφησαν πίσω τους, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ελλάδας και του λαού της να ξεπεράσουν αυτές τις συνθήκες και να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - επιστήμονες BioNTech στον ΑΝΤ1: πώς δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο (βίντεο)

“Αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια”: Στην Ελβετία η παγκόσμια πρεμιέρα

Γιώργος Παπανδρέου: επαφές με τους υποψηφίους για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ