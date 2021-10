Κόσμος

Κορονοϊός - Μιλάνο: Ένταση και προσαγωγές σε πορεία αντιεμβολιαστών

Συμμετείχαν δέκα χιλιάδες άτομα και σε πολλά κεντρικά σημεία του Μιλάνου η κίνηση παρέλυσε.

Ένταση σημειώθηκε σε πορεία αντιεμβολιαστών, το βράδυ του Σαββάτου, στο Μιλάνο.

Μέρος των διαδηλωτών συγκρούσθηκε με την αστυνομία, όταν μια ομάδα προσπάθησε να παρεκκλίνει από την πορεία και να κατευθυνθεί προς τα γραφεία της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai και την τοπική έδρα του κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil.

Πραγματοποιήθηκαν πέντε προσαγωγές και εξακριβώθηκαν τα στοιχεία δεκαέξι συμμετεχόντων στην κινητοποίηση. Συνολικά, στην σημερινή πορεία των αντιεμβολιαστών στην ιταλική συμπρωτεύουσα συμμετείχαν δέκα χιλιάδες άτομα και σε πολλά κεντρικά σημεία του Μιλάνου η κίνηση παρέλυσε.

Στην Ρώμη, αντιθέτως, στην κινητοποίηση των αντιεμβολιαστών συμμετείχαν μόνον λίγες δεκάδες πολίτες.

