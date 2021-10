Μπιλ Κλίντον: Η ουρολοίμωξη εξελίχθηκε σε σηψαιμία

Κόσμος

Για τέταρτη ημέρα στο νοσοκομείο ο 75χρονος πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο 42ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, πέρασε ακόμη μια νύχτα στο νοσοκομείο όπου εισήχθη με μόλυνση που δεν συνδέεται με την COVID-19, ανακοίνωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπός του.

Ο 75χρονος Κλίντον, ο ένοικος του Λευκού Οίκου από το 1993 ως το 2001, εισήχθη το βράδυ της Τρίτης εξαιτίας μόλυνσης στο αίμα, στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στην Ερβάιν, νότια του Λος Άντζελες.

«Θα παραμείνει στο νοσοκομείο τη νύχτα για να συνεχίσουν να του χορηγούνται ενδοφλέβια αντιβιοτικά προτού λάβει εξιτήριο», το οποίο προβλέπεται να του δοθεί την Κυριακή, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού άλλοτε αρχηγού του κράτους, Άνχελ Ουρένια, τονίζοντας ότι «όλοι οι δείκτες» της υγείας του «πάνε καλά».

Ο Μπιλ Κλίντον έχει «καλή διάθεση», «πέρασε χρόνο με την οικογένεια, ήρθε σε επαφή με φίλους, παρακολούθησε αγώνες πανεπιστημιακών ομάδων αμερικανικού ποδοσφαίρου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας “The New York Times”, που επικαλέστηκε συνεργάτη του, ο κ. Κλίντον υπέστη μόλυνση στο ουροποιητικό που εξελίχθηκε σε σηψαιμία. Η σηψαιμία, ακραία αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, πλήττει 1,7 εκατ. ανθρώπους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και στοιχίζει τη ζωή σε κάπου 270.000 εξ αυτών, σύμφωνα με τα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας στη χώρα.

Ο Μπιλ Κλίντον χρειάστηκε νοσηλεία αρκετές φορές στο παρελθόν, ιδίως το 2004, όταν είχε υποβληθεί σε τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη για να ανοίξουν τέσσερις φραγμένες αρτηρίες, ή το 2010, όταν είχε υποβληθεί σε αγγειοπλαστική.

