Μίλαν: Στην κορυφή της Serie A, με απίστευτη ανατροπή (βίντεο)

Η Λάτσιο “έσπασε” το αήττητο της Ίντερ στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Μίλαν ανέβηκε στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, με παιχνίδι περισσότερο από τη Νάπολι, αφού προηγουμένως χρειάστηκε να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή στο “Σαν Σίρο” για να νικήσει τη Βερόνα με 3-2.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν πετύχει τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, καθώς μόλις στο 24ο λεπτό προηγούνταν με 2-0 και διατηρούσαν το προβάδισμα για μια ώρα.

Η μείωση του σκορ από τον Ζιρού έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους και μαζί το έναυσμα για να επιχειρήσουν μια αντεπίθεση διαρκείας, που τελικά τους απέφερε και τη νίκη, έστω κι αν γι’ αυτό χρειάστηκαν δύο άτυχες στιγμές των παικτών της Βερόνα.

Στο 76΄ ο Φρανκ Κεσί ισοφάρισε από τα 11 βήματα σε 2-2, ενώ στο 78ο λεπτό ο Γκουέντερ με αυτογκόλ έδωσε, άθελά του, τη νίκη στη Μίλαν.

Νωρίτερα, στο Ολίμπικο της Ρώμης “έσπασε” το αήττητο της Ίντερ στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα. Η Λάτσιο νίκησε 3-1 στο σπουδαιότερο ματς της 8ης αγωνιστικής, και πλέον οι πρωταθλητές κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Οι “νερατζούρι” προηγήθηκαν με πέναλτι του Πέρισιτς στο 12΄, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο β΄ ημίχρονο, με τον Ιμόμπιλε να ισοφαρίζει στο 64΄ (επίσης από την άσπρη βούλα) και τον Φελίπε Αντερσον να τους δίνει προβάδισμα στο 81΄, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά από απόκρουση του Χαντάνοβιτς σε σουτ του Ιμόμπιλε, πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

