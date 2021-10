Πολιτισμός

Χίος: Ρωσικό ιστιοφόρο, ακριβές αντίγραφο φρεγάτας του 18ου αιώνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές εικόνες από το πλοίο, που αποτελεί πιστό αντίγραφο της φρεγάτας του Μεγάλου Πέτρου, τσάρου της Ρωσίας.

Το ιστιοφόρο Shtandart, ακριβές αντίγραφο της φρεγάτας του Μεγάλου Πέτρου, τσάρου της Ρωσίας και πρώτου πλοίου του στόλου της Βαλτικής, που ναυπηγήθηκε το 1703, σύμφωνα με τα σχέδια και τις ναυπηγικές παραδόσεις του 18ου αιώνα, πέρασε από τη Χίο, εντυπωσιάζοντας όσους είχαν την ευκαιρία να το θαυμάσουν από κοντά.

Το αντίγραφο της φρεγάτας κατασκευάστηκε το 1999 και έκτοτε ταξιδεύει στις θάλασσες ως εκπαιδευτικό πλοίο. Το ρωσικό ιστιοφόρο ξεκίνησε τη διεθνή ιστορική-εκπαιδευτική αποστολή του στο Αιγαίο με την ονομασία “Φλόγα του Τσεσμέ” το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου.

Η αποστολή διεξάγεται στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος του Έτους Ιστορίας Ρωσίας-Ελλάδας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο της αποστολής για πρώτη φορά θα ερευνηθούν αντικείμενα που αφορούν το ολίγο γνωστό ιστορικό γεγονός - την ύπαρξη τον 18ο αιώνα στα ελληνικά νησιά του Νομού του Αρχιπελάγους της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Σχεδιάζονται τα ερευνητικά έργα στα νησιά παρουσίας των Ρώσων ναυτικών και επίσης υποβρύχια κινηματογράφηση στους τόπους αγκυροβολιών και καταβύθισης των ρωσικών πλοίων. Παράλληλα θα γυριστεί ντοκιμαντέρ, η πρεμιέρα του οποίου θα πραγματοποιηθεί στα τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδας και της Ρωσίας.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες της αποστολής είναι όχι μόνο οι εμπειρογνώμονες της UNESCO, ιστορικοί και τεχνοκρίτες, αλλά για πρώτη φορά η ομάδα περιλαμβάνει τους νέους εξερευνητές - Ρώσους μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι έλαβαν μέρος και πέρασαν σε έναν δύσκολο διαγωνισμό.

Πηγή: chiosphotos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μπιλ Κλίντον: Η ουρολοίμωξη εξελίχθηκε σε σηψαιμία

Κορονοϊός – ΕΟΔΥ: που θα γίνονται δωρεάν rapid test την Κυριακή

Μίλαν: Στην κορυφή της Serie A, με απίστευτη ανατροπή (βίντεο)