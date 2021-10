Οικονομία

Κυβέρνηση - ανατιμήσεις: “Δίχτυ ασφαλείας” για τα νοικοκυριά

Νέες παρεμβάσεις εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, στην προσπάθεια να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια.

Δίχτυ ασφαλείας που θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών επιχειρεί να απλώσει η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τις αυξημένες τιμές, στην ενέργεια, αλλά και σε ένα μέρος των αγαθών πρώτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός με δηλώσεις του, έδωσε το στίγμα των προθέσεων της Πολιτείας με την αναφορά του, ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε εκείνους που θα δουν υπέρμετρα αυξημένους λογαριασμούς, να τους εξοφλήσουν σε δόσεις, αναφερόμενος προφανώς στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «τα μέτρα τα οποία προτείνει η Επιτροπή κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση των ήδη νομοθετημένων πρωτοβουλιών της ελληνικής κυβέρνησης» και τόνισε την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στη στήριξη των νοικοκυριών και ιδιαίτερα των ευάλωτων όσον αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος της θέρμανσης τον χειμώνα που έρχεται.

«Κρατώ από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής κάτι το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και θα το υιοθετήσουμε και εμείς: Τη δυνατότητα να μπορέσουν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα δουν ενδεχομένως μία απότομη αύξηση στο κόστος θέρμανσης, να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μέσω ενός συστήματος ρυθμίσεων, έτσι ώστε να μην είναι πολύ μεγάλη η οικονομική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια του χειμώνα» τόνισε ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστούν προτάσεις «όπως η δυνατότητα αγοράς φυσικού αερίου, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξανακάνουμε δηλαδή στο φυσικό αέριο αυτό το οποίο κάναμε εξαιρετικά επιτυχημένα στα εμβόλια».

Ανοίγει ο δρόμος για νέες παρεμβάσεις σε δύο κατευθύνσεις

Στο υπουργείο Οικονομικών γίνονται διάφορες σκέψεις και εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή, ανάλογα αφενός με την πορεία των διεθνών τιμών στην ενέργεια, αλλά και τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί απόρροια του ρυθμού ανάπτυξης που θα επιτευχθεί.

Δύο είναι οι βασικοί άξονες της προσπάθειας τόνωσης των εισοδημάτων. O πρώτος μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων και ο άλλος μέσω ενισχύσεων (κοινωνικό μέρισμα). Οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη και αυτό θα γίνει είτε μέσω του τελικού κειμένου του προϋπολογισμού για το 2022, που θα κατατεθεί στις 21 Νοεμβρίου, είτε ακόμη και αργότερα μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Πάντως όποια μέτρα και να ληφθούν πολύ δύσκολα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, κάτι που περιορίζει εξαιρετικά τις όποιες παρεμβάσεις. Οπότε, είτε θα έχει χαρακτήρα επιδόματος, είτε εφάπαξ καταβολής (κοινωνικό μέρισμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες).

Τα πρώτα δείγματα πάντως είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τα έσοδα από φόρους, τόσο σε επίπεδο μηνός (Σεπτέμβριος 2021), όσο και στο 9μηνο (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος) είναι σημαντικά πάνω από τον στόχο, όπως αυτός περιγράφεται στο Μεσοπρόθεσμο, με δύο βασικές πηγές, τον τουρισμό και την πορεία των επιχειρηματικών κερδών.

Κατά συνέπεια είναι εξαιρετικά πιθανό, μέχρι την τελικά κατάθεση του προϋπολογισμού το Νοέμβριο, να υπάρξει εκ νέου αναθεώρηση του στόχου για ρυθμό ανάπτυξης 6,1% το 2021, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ.

