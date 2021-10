Οικονομία

Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών: Ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ το όφελος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όφελος αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτη-Αττική. Ποια νησιά ακολουθούν τα επόμενα χρόνια.

Καθαρό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ εξασφαλίζουν για τους καταναλωτές κατά την περίοδο 2022 - 2030 οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ. Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, το όφελος από τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών (το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ηλεκτρικού) υπερκαλύπτει την επιβάρυνση από την επένδυση που απαιτείται για την κατασκευή των διασυνδέσεων (την οποία επίσης πληρώνουν οι καταναλωτές με τα τέλη για το σύστημα Μεταφοράς).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς - τμήμα των οποίων παρέθεσε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας - το καθαρό όφελος των καταναλωτών ανά έτος διαμορφώνεται ως εξής:

Για το 2022 : 138 εκατ. ευρώ

: 138 εκατ. ευρώ Το 2023 , 238 εκατ. ευρώ

, 238 εκατ. ευρώ Το 2024 , 348 εκατ. ευρώ

, 348 εκατ. ευρώ Το 2025 , 385 εκατ. ευρώ

, 385 εκατ. ευρώ Το 2026 , 428 εκατ. ευρώ

, 428 εκατ. ευρώ Το 2027 , 554 εκατ. ευρώ

, 554 εκατ. ευρώ Το 2028 , 713 εκατ. ευρώ

, 713 εκατ. ευρώ Το 2029 , 782 εκατ. ευρώ

, 782 εκατ. ευρώ Το 2030, 864 εκατ. ευρώ

Ήδη από εφέτος ο λογαριασμός των ΥΚΩ ελαφρύνεται σημαντικά, κατά 1 εκατ. ευρώ την ημέρα, από τις 3 Ιουλίου οπότε τέθηκε σε λειτουργία η “μικρή” διασύνδεση της Κρήτης (Χανιά - Πελοπόννησος). Το όφελος αυξάνεται θεαματικά τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση και της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτη - Αττική το 2024 ενώ ακολουθούν τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ως το τέλος της δεκαετίας.

Το οικονομικό όφελος των διασυνδέσεων προκύπτει από το γεγονός ότι τα νησιά τροφοδοτούνται από τοπικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με ντήζελ ή μαζούτ και έχουν συνεπώς αυξημένο κόστος παραγωγής. Πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν ωστόσο σημαντικά πρόσθετα οφέλη που περιλαμβάνουν:

Τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού των νησιών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι οπότε η ζήτηση λόγω τουρισμού είναι αυξημένη.

Τα περιβαλλλοντικά οφέλη που σχετίζονται αφενός με το σβήσιμο των ρυπογόνων μονάδων στα νησιά και αφετέρου με τις νέες δυνατότητες που διανοίγονται για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτά, λόγω της αυξημένης δυνατότητας απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας που θα παράγεται στα νησιά.

Σημειώνεται ότι στα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνεται το όφελος από τη διασύνδεση των Κυκλάδων που έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της. Η 4η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (συνολικού προϋπολογισμού 164,5 εκατ. ευρώ), που περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 353,2 χλμ. που θα συνδέσουν τον υποσταθμό του Λαυρίου, με τον νέο υποσταθμό Νάξου μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς των νησιών αυτών εντάχθηκε την περασμένη εβδομάδα προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Η κατασκευή της διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου, έργο ύψους 80 εκατ. ευρώ ανατέθηκε τον Αύγουστο, ενώ ακολουθούν οι διαγωνισμοί για τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και Σέριφο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυβέρνηση - ανατιμήσεις: “Δίχτυ ασφαλείας” για τα νοικοκυριά

Χίος: Ρωσικό ιστιοφόρο, ακριβές αντίγραφο φρεγάτας του 18ου αιώνα (βίντεο)

Κορονοϊός – ΕΟΔΥ: που θα γίνονται δωρεάν rapid test την Κυριακή