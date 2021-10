Αθλητικά

ΔΟΕ για Μουντιάλ: “Φρένο” στα σχέδια της FIFA για διεξαγωγή κάθε δυο χρόνια

Η ΔΟΕ εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τα σχέδια της FIFA, ζητώντας ευρύτερη διαβούλευση από την παγκόσμια ομοσπονδία.

Επικαλούμενη τρεις βασικές ανησυχίες, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τα σχέδια της FIFA να διεξάγει το Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε δύο χρόνια ζητώντας ευρύτερη διαβούλευση από την παγκόσμια ομοσπονδία.

Η ΔΟΕ περιέγραψε τις κύριες ανησυχίες της, ως το αρνητικό αντίκτυπο που θα υπάρξει σε άλλα αθλήματα, την ισότητα των φύλων και την ευημερία/υγεία των παικτών, ενώ δεν αναφέρθηκε ο πιθανός αντίκτυπος στο τουρνουά ποδοσφαίρου ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων αν το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.

«Η ΔΟΕ συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες και υποστηρίζει τις εκκλήσεις των φορέων του ποδοσφαίρου, των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών και των μεγάλων διοργανωτών τουρνουά για μια ευρύτερη διαβούλευση, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των αθλητών, η οποία προφανώς δεν έχει πραγματοποιηθεί», ανέφερε η ΔΟΕ.

Ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ανάπτυξης της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ, αποκάλυψε για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι την πρόθεση της FIFA να διερευνήσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια, και η αντίθεση αυξάνεται σταθερά από τότε.

Αρκετές ομοσπονδίες, πρωταθλήματα, παίκτες, προπονητές εξέφρασαν δημόσια διαφωνία για το σχέδιο, το οποίο η FIFA συνέχισε να υποστηρίζει δημόσια, έχοντας-με τη σειρά της-εξασφαλίσει ισχυρή υποστήριξη.

