Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο κατά του καρκίνου: Έρχεται σε 2-3 χρόνια, εκτιμούν οι ιδρυτές της BioNTech

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ασθενείς. Τι λένε οι επιστήμονες που πρωτοστάτησαν στην παραγωγή εμβολίου κατά το κορονοϊού.

Σε συνέντευξή τους στην “Καθημερινή” ο Ουγκούρ Σαχίν και η Οζλέμ Τουρετσί, οι δύο κορυφαίοι επιστήμονες τουρκικής καταγωγής και ιδρυτές της BioNTech που δημιούργησαν το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού, περιγράφουν μεταξύ άλλων πώς σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν μια μεθοδολογία που προοριζόταν για την αντιμετώπιση του καρκίνου για το πρώτο εμβόλιο mRNA.

«Στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω στην τεχνολογία mRNA στα τέλη της δεκαετίας του ’90, και από το 2012 αρχίσαμε να υποβάλουμε καρκινοπαθείς σε θεραπεία με εμβόλιο mRNA. Τα εμβόλια δεν έχουν να κάνουν με την πρόληψη όπως στην περίπτωση ενός ιού. Οι ασθενείς έχουν ήδη μεγάλους εν μέρει καρκινικούς όγκους και εμβόλιο πρέπει να είναι πολύ ισχυρό για να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα με ακρίβεια, αλλά και δραστικά για να συρρικνωθούν αυτοί οι όγκοι. Έτσι επενδύσαμε πολλά στο να φτιάξουμε ένα πολύ ισχυρό εμβόλιο για να διεγείρουμε ανοσολογικές αποκρίσεις υψηλής ακρίβειας», σημειώνει ο Ουγκούρ Σαχίν. Προσθέτει δε ότι αυτός ήταν και ο λόγος που το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που ανέπτυξαν, είχε τόσο μεγάλη επιτυχία.

Μάλιστα, εκτιμά ότι θα υπάρξει θεραπεία, εμβόλια για τον καρκίνο. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν την τεχνολογία, όπως τα βλαστοκύτταρα, για περισσότερα από 20 χρόνια. Δημιουργήσαμε δεδομένα, τα οποία δείχνουν ότι η τεχνολογία κατ’ αρχήν λειτουργεί» υπογραμμίζει ο ίδιος κι επισημαίνει ότι βλέπουν δραστηριότητα σε κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με μελάνωμα. «Έχουμε ξεκινήσει δοκιμές σε εκατοντάδες ασθενείς και θα έχουμε αποτελέσματα το επόμενο έτος, και το 2023. Αν αυτές οι δοκιμές είναι θετικές, τότε θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο σε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια για να εγκριθούν τα πρώτα εμβόλια κατά του καρκίνου», δηλώνει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της BioNTech.

Όπως εξηγεί, τα εμβόλια θα αλλάξουν τη μοίρα των καρκινοπαθών, ιδίως μετά από χειρουργική επέμβαση. «Μετά τις επεμβάσεις, σε πολλούς όγκους, περίπου το 30%-40% των ασθενών παρουσιάζει υποτροπές εντός δύο ή τριών ετών. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα στον καρκίνο… Αυτό που θέλουμε είναι να επιτύχουμε με τα εμβόλια κατά του καρκίνου είναι να αποτρέψουμε τις υποτροπές στους ασθενείς με καρκίνο».

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το αν τα εμβόλια mRNA αλλάζουν το DNA των ανθρώπων, ο Ουγκούρ Σαχίν ξεκαθάρισε ότι η η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν αλλάζει τα κύτταρα του γονιδιώματος, επειδή εγχέεται. «Κάνει μια δουλειά και προκαλεί ανοσολογική απόκριση και εξαφανίζεται μέσα σε δύο ημέρες έως δύο εβδομάδες. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα που να αλλάζει κάτι στο σώμα», κατέληξε.

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κυβέρνηση - ανατιμήσεις: “Δίχτυ ασφαλείας” για τα νοικοκυριά

Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών: Ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ το όφελος

Χίος: Ρωσικό ιστιοφόρο, ακριβές αντίγραφο φρεγάτας του 18ου αιώνα (βίντεο)