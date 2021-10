Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Η Κυβέρνηση κάνει κοινωνική πολιτική στην πράξη

Τι είπε για το νέο ΕΣΠΑ και τα προγράμματα για κατάρτιση, επιδότηση και αντιμετώπιση της φτώχειας. Η δέσμευση του για αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», μίλησε για το νέο ΕΣΠΑ το οποίο θα παρουσιαστεί εντός των επομένων ημερών.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχουν προγράμματα για νέες θέσεις εργασίας, αλλά και την αντιμετώπιση της φτώχειας. Μεταξύ των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν είναι και αυτό για τις «νταντάδες της γειτονιάς».

Σε ότι αφορά την κατάρτιση ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι δεν θα αποκλειστεί κανείς, αλλά θα «υψώσουμε τον πήχη» καθώς θα υπάρχει πιστοποίηση τόσο για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν την κατάρτιση όσο και για τους ωφελούμενους.

Επίσης από το νέο ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί και το μέτρο της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους, που ως στόχο έχει την προστασία τους από παραβάτες εργοδότες που δεν σέβονται το ωράριο των εργαζομένων, ενώ θα υπάρξει χρηματοδότηση και για προγράμματα του ΕΦΚΑ.

Στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχουν επίσης δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχιας στους τομείς τόσο της σίτισης όσο και της στέγασης, ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί και το πρόγραμμα του «προσωπικού βοηθού» για ανθρώπους με αναπηρία και θα προσληφθούν σε πρώτη φάση 2.000 άτομα για να στελεχώσου τις θέσεις αυτές. Παράλληλα θα θεσπιστεί και η «κάρτα αναπηρίας» που θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Ο κ. Χατζηδάκης, ερωτηθείς για τις εκκρεμείς συντάξεις, είπε ότι το καλοκαίρι του 2019 αυτές ήταν 190.000, τον χειμώνα που ανέλαβε ο ίδιος το Υπουργείο, είχαν πέσει στις 155.000 και σήμερα είναι περίπου 129.000. Η πρόοδος είναι εμφανής αλλά ο αριθμός τους είναι ακόμα πολύ υψηλός και γίνονται συντεταγμένες προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών, τα αποτελέσματα των οποίων θα τα δούμε σύντομα.

Τέλος αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, τόνισε ότι φέτος δόθηκε μια μικρή συμβολική αύξηση 2% παρότι λόγω της πανδημίας βιώσαμε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης. Τώρα όμως που η οικονομία βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι η ανάκαμψη αυτή να φανεί και στις τσέπες των εργαζομένων, είπε ο κ. Χατζηδάκης, διαβεβαιώνοντας πως μέσα στο 2022 θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση στον κατώτατο μισθό.

