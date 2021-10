Κόσμος

Κίνα: Υπερηχητικός πύραυλος σε τροχιά - Αποκάλυψη FT για μυστική δοκιμή

Αίσθηση προκάλεσε δημοσίευμα των Financial Times για τη δοκιμή πυραύλου, ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Η Κίνα δοκίμασε μια νέα διαστημική δυνατότητα, εκτοξεύοντας υπερηχητικό πύραυλο σε τροχιά, αποκάλυψε η εφημερίδα Financial Times.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας, που επικαλείται αρκετές πηγές ενήμερες σχετικά, η δοκιμή έγινε τον Αύγουστο. Όπως αναφέρει, εκτοξεύθηκε πύραυλος ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, που έκανε τον γύρο της Γης σε τροχιά προτού αρχίσει την κάθοδο προς τον στόχο του, αλλά αστόχησε κατά 32 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις πηγές των FT.

Πάντα σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, το οπλικό σύστημα τέθηκε σε τροχιά από πύραυλο τύπου “Μεγάλη Πορεία”. Οι εκτοξεύσεις τέτοιων πυραύλων γενικά ανακοινώνονται, αλλά η συγκεκριμένη τον Αύγουστο κρατήθηκε μυστική.

Η πρόοδος της Κίνας στο πεδίο των υπερηχητικών όπλων «κατέλαβε εξαπίνης τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών», σύμφωνα με τους Financial Times. Πέραν του Πεκίνου, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και τουλάχιστον άλλες πέντε χώρες είναι γνωστό πως εργάζονται στην υπερηχητική τεχνολογία.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι, όπως οι παραδοσιακοί βαλλιστικοί πύραυλοι που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, μπορούν να πετάξουν με ταχύτητα υπερπενταπλάσια από αυτή του ήχου. Όμως οι βαλλιστικοί πύραυλοι πετούν ψηλά, ως το διάστημα, και κάνουν ελλειπτική τροχιά για να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ αντίθετα οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να πετούν σε χαμηλή τροχιά στην ατμόσφαιρα και δυνητικά να πλήττουν ταχύτερα τους στόχους τους.

Πάνω απ’ όλα, οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να κάνουν ελιγμούς –όπως οι πύραυλοι Kρουζ, που όμως είναι πολύ πιο αργοί, συχνά υποηχητικοί –, κάτι που καθιστά πολύ πιο δύσκολη την παρακολούθηση και την αντιμετώπισή τους. Χώρες όπως οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει συστήματα άμυνας για βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Kρουζ, όμως το κατά πόσον είναι σε θέση να αμυνθούν έναντι υπερηχητικών πυραύλων είναι άγνωστο.

Η Κίνα αναπτύσσει την τεχνολογία επιθετικά, καθώς τη θεωρεί κρίσιμη για να αμυνθεί μπροστά στην αμερικανική πρόοδο στις υπερηχητικές και άλλες τεχνολογίες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου (CRS).

Η δοκιμή γίνεται γνωστή ενώ οι αμερικανοσινικές εντάσεις κλιμακώνονται, με το Πεκίνο να αυξάνει τη στρατιωτική του δραστηριότητα γύρω από την Ταϊβάν, αυτόνομη δημοκρατική νήσο ευθυγραμμισμένη με την Ουάσινγκτον που η Κίνα θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times για τη δοκιμή.

