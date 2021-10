Οικονομία

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε καταβάλλονται στους δικαιούχους

Δείτε αναλυτικά πότε θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για τον Νοέμβριο, από κάθε Ταμείο.

Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου, με αυτές του ΙΚΑ και θα ολοκληρωθεί στις 29 του μηνός με το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και τον ΟΠΕΚΑ. Διευκρινίζεται ότι τα χρήματα καταβάλλονται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Συγκεκριμένα, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Τράπεζες και ΟΤΕ θα καταβάλλουν τις συντάξεις:

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 θα πληρωθούν οι συντάξεις σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ενώ την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου σε Δημόσιο, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση. Αυτό σημαίνει ότι οι επικουρικές συντάξεις μηνός Νοεμβρίου του 2021 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Σχετικά με τις επικουρικές και τα κομμένα δώρα, η απόφαση αναμένεται να βγει τέλη Νοεμβρίου.

