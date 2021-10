Life

“The Crown”: Ο Σπύρος Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1 για την εμφάνιση ως Γιάννης Λάτσης

Στον πέμπτο κύκλο της σειράς περιλαμβάνεται το ταξίδι του Κάρολου και της Νταϊάνα στην Ιταλία.

Στη δημοφιλή σειρά “The Crown” θα εμφανιστεί ο Σπύρος Μπιμπίλας, υποδυόμενος τον εφοπλιστή Γιάννη Λάτση.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” για την guest εμφάνισή του, η οποία έδωσε “ελληνικό χρώμα” στη βραβευμένη σειρά.

Όπως είπε, έκανε δύο φορές ακρόαση, πριν τελικά τον επιλέξουν για τον ρόλο. «Ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τη φωτογραφία από τα γυρίσματα που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε πως τραβήχτηκε με τηλεφακό από θαλαμηγό. Επεσήμανε, μάλιστα, πως ο ίδιος δεν έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες από τα γυρίσματα επειδή δεσμεύεται από τους όρους συνεργασίας με την παραγωγή.

Το ταξίδι Καρόλου-Νταϊάνα στην Ιταλία

Η πολυαναμενόμενη πέμπτη σεζόν του “The Crown” θα περιλαμβάνει το ταξίδι του πρίγκιπα Κάρολου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1991 στην Ιταλία, όπως αποκαλύπτεται από πρόσφατη φωτογραφία από τα γυρίσματα με τους ηθοποιούς που τους ενσαρκώνουν οι Ντόμινικ Γουέστ και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στη δραματική σειρά με θέμα τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκείνη τη χρονιά, το ζευγάρι έκανε ταξίδι με σκάφος με τους γιους του, πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, λίγους μήνες προτού τερματιστεί ο γάμος τους.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Νταϊάνα ήταν δυστυχισμένη, αφού είχε ήδη μιλήσει για τις δυσκολίες στον γάμο της με τον βιογράφο Άντριου Μόρτον. Παρά τον διαλυμένο γάμο, η οικογένεια συγκεντρώθηκε στο γιοτ “Αλεξάντρα” του Κάρολου. Η Ντεμπίκι και ο Γουέστ υποδύονται το ζεύγος αυτή τη σεζόν και τα γυρίσματα γίνονται στο γιοτ “Χριστίνα Ο” στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Το “Χριστίνα Ο”, αν και δεν είναι πραγματικό γιοτ της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει τη δική του πλούσια ιστορία - κάποτε ανήκε στους Τζάκι Κένεντι και Αριστοτέλη Ωνάση.

Ο Τίμοθι Σάμπορ 11 ετών και ο Τέντι Χόλεϊ 7 ετών, επίσης εντοπίστηκαν στο σκάφος, υποδυόμενοι τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι. Οι νεαροί ηθοποιοί στις φωτογραφίες φορούν ασορτί λευκά μπλουζάκια πόλο και τζιν.

Στον πέμπτο κύκλο του “The Crown” η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και Ντόμινικ Γουέστ παίρνουν τους ρόλους από τους Έμμα Κόριν και Τζος Ο’ Κόνορ, που ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας σε νεότερη ηλικία στα προηγούμενα επεισόδια.

