Συρεγγέλα στον ΑΝΤ1: Έρχονται “χώροι φύλαξης βρεφών” σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Ξεκινάει και το πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς». Ποιους αφορά και ποιες είναι οι προϋποθέσεις.

Η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Από το πρόγραμμα αυτό, ωφελούμενοι θα είναι γονείς που χρειάζονται βοήθεια για την φύλαξη των παιδιών τους με ηλικία έως 2,5 ετών και θα ενισχύονται οικονομικά, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια της οικογένειας, αλλά και το ατομικό της μητέρας.

Η φύλαξη των παιδιών θα γίνεται από γυναίκες και άντρες που θα πρέπει να έχουν κάποια πιστοποίηση, από ΤΕΙ η ΙΕΚ για παράδειγμα.

Η κυρία Συρεγγέλα, αναφέρθηκε και σε ένα νέο πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Αφορά «χώρους φύλαξης βρεφών» σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 100 υπαλλήλων.

Το κράτος θα αναλάβει τόσο το κόστος της κατασκευής του χώρου, όσο και του προσωπικού που θα το στελεχώσει. Η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

