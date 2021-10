“Άγριες Μέλισσες” - Γιώργος Σουξές: Την έζησα την περίοδο της Χούντας και ξέρω...

Life

Ο αγαπημένος ηθοποιός προανήγγειλε καταιγιστικές εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” ήταν ο Γιώργος Σουξές, ο οποίος μας προετοίμασε για καταιγιστικές εξελίξεις στη δημοφιλή σειρά εποχής “Άγριες Μέλισσες”.

Αναφερόμενος στην περίοδο της Χούντας, μιας και την εποχή εκείνη εκτυλίσσεται η υπόθεση στον φετινό κύκλο, ο κ. Σουξές είπε πως σε αντίθεση με άλλους ηθοποιούς, ο ίδιος έζησε εκείνη την περίοδο. Ξέρω τον φόβο που υπήρχε, είπε και συμπλήρωσε πως υπήρχαν ορισμένοι που ήταν ευτυχισμένοι.

Στις “Άγριες Μέλισσες” ο άνθρωπος παραμένει σε “πρώτο πλάνο”. Δεν ήταν σκοπός να εξελιχθεί η σειρά σε ντοκιμαντέρ, υπογράμμισε.

Παραδέχθηκε πως ήταν έκπληξη και για τον ίδιο το σενάριο, ενώ σημείωσε πως η επιλογή των νέων ηθοποιών έγινε πολύ προσεκτικά.

