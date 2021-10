Οικονομία

Κικίλιας: Οι τουριστικές επενδύσεις πρέπει να ενισχυθούν

Τι είπε για την μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού και την ανάγκη συστράτευσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Τουρισμού, όπως εξηγεί Βασίλης Κικίκιλιας σε άρθρο του στην εφημερίδα Real News.

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρει ότι το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε διαδικασία αποτύπωσης της μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής του για τη δεκαετία μετά την πανδημία. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι οι πολύ σημαντικοί πόροι που αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να δώσουν την ώθηση που χρειάζεται ο τουρισμός για να αποκτήσει ανθεκτικότητα και, κυρίως, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Για το Υπουργείο Τουρισμού, ορόσημα της νέας μας στρατηγικής, αποτελούν η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, πάντα με όσα αναφέρει στο άρθρο του ο κ. Κικίλιας. «Παράλληλα, η συστηματική ανάδειξη του πλούτου της ηπειρωτικής Ελλάδας, των ορεινών και ακριτικών περιοχών των προορισμών αυτών που δεν έχουν μπει ακόμη στην καθημερινότητα των επισκεπτών της χώρας και που μπορούν να προσφέρουν τις αυθεντικές εμπειρίες που τόσο αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης, μπαίνει δυναμικά στο κάδρο των προτεραιοτήτων μας», συμπληρώνει.

Στην παρέμβαση του, ο Υπουργός τονίζει ότι για επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρέπει να συνεργαστεί το Υπουργείο Τουρισμού στενά με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους σχετικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξηγεί, προωθούνται όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν όχι μόνο την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και αυτές που απαιτούνται για την προστασία και κινητροδότηση (incentivization) των ιδιωτών επενδυτών.

«Στα έργα του τουρισμού, οι ιδιωτικοί πόροι αναμένεται να μοχλευτούν για επενδύσεις σε σημαντικές τουριστικές υποδομές. Για τον σκοπό αυτό, έχει προβλεφθεί εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την τροποποίηση και αντικατάσταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να απλουστευθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και άλλων λειτουργικών θεμάτων», υπογραμμίζει ο κ. Κικίλιας.

Σκοπός του νέου πλαισίου, αναφέρει ο κ. Κικίλιας, είναι η ενίσχυση μιας ευρύτερης σειράς τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας, με καταληκτικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping και glamping), καθώς και την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων μαρίνων και υποδομών.

Ο Υπουργός Τουρισμού, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως αποτελεί κύρια προτεραιότητα η διαφύλαξη της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος που συνδέεται με τη φέρουσα ικανότητα και τους διακηρυγμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και, παρά τις επιμέρους συναρμοδιότητες, όπως τονίζει, θα επιδιωχθούν άμεσες και απτές λύσεις. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Τουρισμού, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διαφύλαξης της αυθεντικότητας της εμπειρίας του επισκέπτη, μέσα από τη διατήρηση και την ενίσχυση της τουριστικής μας ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η ενίσχυση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί την ψυχή του τουρισμού, με νέες δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής, όπως αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας.

«Το brand του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι ένα από τα ισχυρότερα παγκοσμίως, είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ποιοτικά. Καθίσταται αναγκαία η συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού, του πολιτισμού, της αγοράς, με σκοπό να μετουσιώσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε ποιοτικότερο τουρισμό, αύξηση των εσόδων και των θέσεων εργασίας. Όσο πιο δυνατό το brand τόσο πιο δυνατή η χώρα», καταλήγει στο άρθρο του ο Υπουργός Τουρισμού.

