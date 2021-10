Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά έναντι της COVID-19;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ συνοψίζουν τα τελευταία δεδομένα και παρέχουν πρακτικές συμβουλές.

Καθώς διανύουμε τον δεύτερο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς και λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων, προκύπτουν πολλές εύλογες απορίες σχετικά με την προστασία των παιδιών έναντι της COVID-19. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα σχετικά δεδομένα και παρέχουν πρακτικές συμβουλές.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του CDC στις ΗΠΑ, στα σχολεία χωρίς υποχρεωτική χρήση μάσκας ο κίνδυνος για εξάπλωση της COVID-19 ήταν 3,5 φορές πολλαπλάσιος από ότι σε εκείνα με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Συγκεκριμένα, η μελέτη συγκέντρωσε στοιχεία από 1.000 σχολεία στην Πολιτεία της Αριζόνα και διαπίστωσε ότι σημειώθηκαν 113 περιπτώσεις εξάπλωσης της COVID-19 σε σχολεία χωρίς υποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα σε ένα μήνα, ενώ παρουσιάστηκαν λιγότερα και μάλιστα μεμονωμένα περιστατικά στα υπόλοιπα σχολεία. Βέβαια, η προστασία των παιδιών στο σχολείο είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ, καθώς είναι επίσης σημαντικό να ακολουθούνται ασφαλείς πρακτικές και στο σπίτι ή όπου αλλού συχνάζουν για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης. Μια άλλη μελέτη του CDC, που δημοσιεύθηκε επίσης πρόσφατα, διαπίστωσε ότι τα παιδιά είχαν παρόμοια ποσοστά μόλυνσης σε σύγκριση με τους ενήλικες.

Εμβόλια των Pfizer και Moderna έχουν έγκριση επί του παρόντος για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών από FDA (ΗΠΑ) και EMA (Ευρώπη). Και τα δύο είναι mRNA εμβόλια, δηλαδή δεν περιέχουν τον ιό ή τμήμα του αλλά μια σειρά πληροφοριών για να εκπαιδεύσουν τα ανθρώπινα κύτταρα ώστε να φτιάξουν μια πρωτεΐνη που θα ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή προστατευτικών αντισωμάτων. Αναμένεται η έγκριση του εμβολίου της Pfizer για παιδιά 5 ως 11 ετών, πιθανώς μέσα στον επόμενο μήνα.

Για εκείνα τα παιδιά που δεν είναι ακόμη επιλέξιμα για εμβολιασμό, η καλύτερη προστασία που μπορούμε να τους παρέχουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι όλοι στο περιβάλλον τους είναι εμβολιασμένοι. Η χρήση μάσκας είναι επίσης πολύ σημαντική, ενώ οι αποστάσεις και πιθανώς η απομόνωση σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν κατά το χρονικό διάστημα που ακολουθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Άγριο ξύλο σε κρεοπωλείο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη με πιστοποιητικό εμβολιασμού... άλλου

Συρεγγέλα στον ΑΝΤ1: Έρχονται “χώροι φύλαξης βρεφών” σε ιδιωτικές επιχειρήσεις