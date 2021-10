Κοινωνία

Νέα Μάκρη: Τροχαίο ατύχημα στη Λ. Μαραθώνος (εικόνες)

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μοτοσικλετιστή.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στη Νέα Μάκρη.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, στην Λ. Μαραθώνος στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας είναι μέσης ηλικίας και δεν φορούσε κράνος.

Επί τόπου έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής, περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία.

