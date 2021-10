Κοινωνία

Φυλακές Κέρκυρας: Το δέμα έκρυβε ένα ένοχο… μυστικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιείχε το δέμα που εντόπισαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας.

Την τελευταία στιγμή απετράπη η εισαγωγή κινητών τηλεφώνων στις φυλακές Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής 17 Οκτωβρίου, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, εντόπισαν σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας, ένα δέμα το οποίο περιείχε 5 κινητά τηλέφωνα, 13 κάρτες sim, 4 handsfree και μπαταρία κινητού, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό διερευνάται και από πειθαρχικής πλευράς.

Ειδήσεις σήμερα:

“The Crown”: Ο Σπύρος Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1 για την εμφάνιση ως Γιάννης Λάτσης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη με πιστοποιητικό εμβολιασμού... άλλου

Συρεγγέλα στον ΑΝΤ1: Έρχονται “χώροι φύλαξης βρεφών” σε ιδιωτικές επιχειρήσεις