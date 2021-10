Πολιτική

Μέρκελ: “κλείδωσε” η επίσκεψη της στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη σχετική πρόσκληση της είχε απευθύνει ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής στη Σλοβενία.

Για τις 29 Οκτωβρίου οριστικοποιήθηκε η επίσκεψη της Άγκελα Μέρκελ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τη σχετική πρόκληση προς την Γερμανίδα Καγκελάριο είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τετ α τετ που είχε με μαζί της στο περιθώριο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής στη Σλοβενία.

Η κυρία Μέρκελ είχε αποδεχθεί άμεσα την πρόσκληση και το μόνο που απέμενε να οριστεί ήταν η ημερομηνία της επίσκεψης.

Προ της αποχώρησής της από την Καγκελαρία, η Άγκελα Μέρκελ πραγματοποιεί περιοδείες, στο πλαίσιο των οποίων, χθες Σάββατο, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη όπου συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η απερχόμενη Καγκελάριος προχώρησε μάλιστα και σε παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά καθώς, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ολοκλήρωση των επαφών, τόνισε ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών (διερευνητικές) για την επίλυση των διαφορών πρέπει να συνεχιστεί. «Κάποια θέματα είναι δύσκολα και χρειάζονται χρόνο», πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά και στο Κυπριακό.

Ειδήσεις σήμερα:

“The Crown”: Ο Σπύρος Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1 για την εμφάνιση ως Γιάννης Λάτσης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη με πιστοποιητικό εμβολιασμού... άλλου

Συρεγγέλα στον ΑΝΤ1: Έρχονται “χώροι φύλαξης βρεφών” σε ιδιωτικές επιχειρήσεις